В Петербурге пройдет международный фестиваль ударных инструментов

В этом году участников ждут десятки мастер-классов с ведущими музыкантами. Фото предоставлено организаторами.

20 июля в Петербурге состоялась пресс-конференция с организаторами 8-ого Международного конкурса-фестиваля ударных инструментов, перкуссионистов, барабанщиц-мажореток и маршевых оркестров «Ударная волна». Участники мероприятия рассказали об основных положениях и нововведениях в этом году. Так, конкурсная и фестивальная часть пройдут офлайн- и онлайн-форматах. Любой желающий сможет удаленно подключиться к трансляции и следить за ходом конкурса.

— Основная идея проекта — выявление и поддержка молодых и талантливых музыкантов, играющих на ударных инструментах во всех жанрах и направлениях музыки, - объясняет член жюри, музыкальный руководитель Павел Степанов. -Предоставление музыкантам возможности самовыражения, выхода на большую сцену, получения знаний от признанных мастеров ударного дела. Аналогов такому мероприятию в мире нет. Потому что в нем 15 номинаций, включены абсолютно все виды ударных инструментов, о которых мы знаем и которые только можем найти.

Также жюри уточнили сроки проведения фестиваля:

- 1 июля — 10 ноября: период приема заявок;

- август — сентябрь: проведение бесплатных мастер-классов для участников;

- 27 ноября — 4 декабря: конкурсные прослушивания, концерты, а также выставка музыкальных инструментов.

Прослушивания пройдут в 15-ти номинациях в семи возрастных категориях. В состав международного жюри войдут ведущие артисты, профессора консерваторий, барабанщики Мариинского театра и артисты оркестров филармоний России.

Напомним, фестиваль «Ударная волна» проводится с 2014 года, за это время в нем приняли участие более 5000 конкурсантов, 800 преподавателей и 600 ансамблей из всех регионов России, а также стран ближнего зарубежья.

Диана ФЕДОРОВА