Не гони: Список адресов, где в Санкт-Петербурге установлены новые камеры на скорость

Новый список адресов, где в Санкт-Петербурге установили камеры на скорость. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На дорогах Санкт-Петербурга с каждым месяцем становится все больше и больше камер, фиксирующих нарушение ПДД, а если точнее - скоростного режима. По данным на 21 июля 2021 года, в городе установили еще более 100 новых радаров. «Комсомолка» собрала новый список адресов, где в Санкт-Петербурге установлены новые камеры на скорость.

Отметим также, что до конца года на аварийно-опасных участках (а таких у нас, по данным ГИБДД более 170) установят 240 новых стационарных комплексов фиксации. Еще на 40 точках появятся камеры, которые будут фиксировать нарушения правил проезда перекрестка.

Список адресов, где в Санкт-Петербурге установлены новые камеры на скорость

1 Александровской фермы пр., д.19

2 Бабушкина ул., д.21

3 Белевский пр., д.1

4 Большевиков пр., д.18

5 Большевиков пр., д.25

6 Большеохтинский мост

7 Бухарестская улица, дом 72

8 Вознесенское ш., д.2, к.4, лит. А, 300 м

9 Выборгская наб. - Гренадерский мост

10 Выборгская наб. - Гренадерский мост

11 Выборгская набережная, дом 57

12 г. Колпино, Финляндская ул., д. 38-А

13 г. Кронштадт, Кронштадтское ш.: д.28 г. - ул. Адмирала Грейга (карман)

14 г. Кронштадт, Кронштадтское ш.: д.28 г. - ул. Адмирала Грейга (карман)

15 г.СПб, ул. Крыленко, напротив д. 3, к. 2, лит. Я.

16 Дальневосточный пр., д. 40

17 Дальневосточный проспект, дом 24

18 Дальневосточный проспект, дом 24

19 Дунайский пр., д. 24

20 Дунайский пр., д. 24

21 Ждановская ул., д. 37

22 Заводской проспект, дом 56

23 Заневский пр., д.28

24 Звёздная ул., д.16

25 Звёздная ул., д.3, к.1, д.8, ст. метро "Звёздная"

26 Зеленогорск, напротив д.7-А

27 Зеленогорск, напротив д.7-А

28 Зеленогорское ш.,д. 3-А

29 Зеленогорское ш.,д. 3-А

30 Зеленогорское ш., участок от ул. Связи до ул. Дальняя (п. Комарово)

31 Индустриальный пр., д.71

32 Кантемировская ул., д.8

33 Караваевская ул., д.26, к.1-д.32, к.1

34 Коммуны ул., д.16

35 Коммуны ул., д.16

36 Константиновский проспект, д.20

37 Кораблестроителей ул., д.41

38 Красивая улица, д.52

39 Красногвардейская площадь, д.5

40 Красносельское ш., д.11

41 Кронштадтское ш., д. 9В/1

42 Лахта, Приморская улица, д.2

43 Лахтинский проспект, дом 118

44 Лахтинский проспект, дом 118

45 Ленинский пр., д.104

46 Ленинский пр., д.116

47 Ленинский пр., д.138

48 Ленинский пр., д.138

49 Ленинский проспект, д.101

50 Ломоносов, Краснофлотское ш., д. 54

51 Морская набережная, дом 41, корпус 1

52 Московское ш.: Московское ш., д.35 - ул. Ленсовета

53 Московское ш.: Московское ш., д.35 - ул. Ленсовета

54 Московское шоссе, дом 44

55 Московское шоссе, дом 44

56 наб. реки Екатерингофки, д. 19

57 Наличная улица, дом 14

58 Наличная улица, дом 40, корпус 1

59 Октябрьская набережная, дом 108, корпус 1, литера А

60 Октябрьская набережная, дом 16

61 Октябрьская набережная, дом 16

62 Октябрьская набережная, дом 54, литера Б

63 Октябрьская набережная, дом 84, корпус 1

64 Передовиков, д. 9

65 Петергоф, Ропшинское ш., д. 8

66 Петергоф, Санкт-Петербургское шоссе, д.109

67 Петергоф, Санкт-Петербургское шоссе, д.134

68 Петергофское шоссе, д.72

69 Пироговская набережная, дом 21

70 Пискаревский пр., д.171

71 Пискаревский пр., д. 171

72 Планерная улица, дом 49

73 Подъезд к перекрёстку Большевиков пр.-ул. Подвойского

74 поселок Лисий Нос, Ленинградское шоссе, дом 3

75 поселок Лисий Нос, Приморское шоссе, дом 16

76 поселок Лисий Нос, Приморское шоссе, дом 16

77 поселок Парголово, Выборгское шоссе, дом 346

78 пос. Усть-Ижора, ул. Некрасова, д.10а

79 пос. Шушары, Пулковское шоссе, дом 72

80 п. Репино, Приморское ш., д.427

81 Придорожная аллея, напротив дома 14

82 Придорожная аллея, напротив дома 14

83 Приморская улица, д.4

84 Приморское ш., д. 247

85 Приморское ш., д. 247

86 Приморское ш., д.348

87 Приморское ш., д.348

88 Приморское ш., д. 502

89 Пр. Народного Ополчения, д.9

90 пр. Обуховской обороны, д. 195, 197

91 пр. Обуховской Обороны, дом 163

92 пр. Обуховской Обороны, дом 45, литера Х

93 Проспект Большевиков, дом 9

94 Проспект Большевиков, дом 9

95 проспект Солидарности, дом 3

96 проспект Солидарности, дом 3

97 проспект Стачек, д.120

98 проспект Тореза, дом 68

99 пр. Солидарности, дом 10, корпус 1, литера А

100 пр. Солидарности, дом 10, корпус 1, литера А

101 п. Смолячково, Приморское ш., д.696

102 п. Стрельна, Волхонское шоссе, д.6

103 Ремесленная ул., д.7

104 Репино, Приморское шоссе, д.455

105 Российский пр., д. 14

106 Российский пр., д. 14

107 Российский пр., д. 3

108 Российский пр., д. 3

109 Софийская улица, дом 19

110 Софийская улица, дом 32

111 Софийская улица, дом 33

112 Софийская улица, дом 8

113 ул. Восстания, д. 3ББ

114 ул. Дудко, д. 3

115 улица Кораблестроителей, дом 41

116 улица Крыленко, дом 2а

117 ул. Коллонтай, д.16А

118 ул. Коллонтай, д.16А

119 ул. Коллонтай, дом 30, корпус 1

120 ул. Коллонтай, дом 30, корпус 1

121 ул. Салова, дом 80

122 ул. Седова, дом 101, корпус 1

123 ул. Седова, дом 85

124 ул. Танкистов, д. 14

125 ул. Тельмана, дом 36, корпус 1

126 Шлиссельбургский проспект, дом 10

127 Шлиссельбургский проспект, дом 10

128 Шлиссельбургский проспект, дом 47, корпус 1

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