Роспотребнадзор потребовал провести парад на День ВМФ без зрителей

Парад на День ВМФ пройдет без зрителей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Парад на День ВМФ в Петербурге пройдет без зрителей. Об этом заявили в городском управлении Роспотребнадзора. Мера должна сдержать распространение коронавируса и не допустить вспышки болезни.

- Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен. Цель ограничений — снизить риск заражения людей во время мероприятия, - приводит слова главного санитарного врача города Натальи Башкетовой телеканал «Санкт-Петербург».

Как рассказали «КП-Петербург» в городском управлении Роспортебнадзора, центр Петербурга перекроют с целью недопущения на набережные большого числа зрителей. В ведомстве понимают, что многие туристы приехали в Петербург именно для того, чтобы посмотреть на парад, но в городе действует запрет на проведение массовых мероприятий свыше 1500 человек.

В нынешних условиях допустить всплеска заболеваемости никак нельзя, тем более, что многие горожане забывают о дистанции и ношении масок. На трибуны смогут попасть только почетные гости, прошедшие дополнительный медицинский контроль. Кроме них в мероприятии будут задействованы лишь сами участники парада.

Напомним, что генеральная репетиция парада пройдет утром 22 июля, а сам парад состоится 25 числа.