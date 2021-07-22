В Карелии введен режим ЧС из-за лесных пожаров: Можно ли туристам ехать в республику и какие ограничения действуют

Что делать туристам из-за лесных пожаров в Карелии: Можно ли ехать в республику Фото: Лилия КОЗЛОВА

В Карелии введен режим ЧС из-за лесных пожаров с 20 июля по 31 августа включительно. Это означает, что вход в леса для туристов и местных жителей полностью запрещен из-за опасности. Однако республика - одна из жемчужин туризма Северо-Запада, многие отправляются в Карелию для того, чтобы побывать на Ладожском озере, полюбоваться шхерами и увидеть тысячи озер. "Комсомолка" узнала, можно ли туристам ехать в республику и какие ограничения действуют.

- Приезжать в Карелию можно. Но сейчас из-за пожаров действуют ограничения по маршрутам активного отдыха, которые проходят через леса, - пояснили в управлении по туризму Республики. - Это касается пеших маршрутов по лесу, на рафтах и, например, по рекам на катамаранах.

Карелия славится своими красотами, лесами и озерами Фото: Лилия КОЗЛОВА

Также в ведомстве добавили, что в данный момент в лесах республики находятся много организованных групп. Но они находятся далеко от пожаров и о том, что они находятся в лесу, известно и в управлении и МЧС.

- Намного труднее с тем туристами, которые едут дикарем, потому что мы не может их отследить. Организованные группы всегда идут со специалистом, инструктором, который никогда не допустит, чтобы люди оказались рядом с огнем, и не поставит их жизнь под угрозу, - отметили в управлении по туризму.

Сейчас в лесах находятся туристические группы с профессиональными проводниками Фото: Лилия КОЗЛОВА

Также в ведомстве добавили, что сейчас пытаются добиться того, чтобы организованные группы, которые отправляются на маршруты по путевкам, все же могли поехать в лес, разумеется, в те районы, где нет пожаров.

В ведомстве пояснили, что туристам, у которых на руках уже есть оплаченные путевки, сдавать их не надо. Республика постарается принять всех желающих, либо перенести даты путешествия. В крайнем случае, вернуть деньги за путевку в полном объеме.

Что касается режима ЧС, то его сроки могут в любой момент измениться.

- Сейчас ситуация улучшается. У нас наступила благоприятная погода, начались дожди. Это значит, что леса дальше гореть не будут и режим ЧС по всей республике могут отменить хоть через пару дней, - пояснили в управлении по туризму.

Сдавать уже купленные путевки не надо, всех обязательно пустят на маршруты, как только пожары стихнут Фото: Лилия КОЗЛОВА

Что касается достопримечательностей и известных туристических мест, огонь ничего не затронут. Поэтому все желающие, кто пока не готов идти в лес, могут отправиться в Карелию по городам, а также посетить знаменитый Валаам.

КОРОНАВИРУС

Напомним, что в Карелии действуют коронавирусные правила при посещении республики. Туристам при заселении в гостиницы, хостелы, турбазы и другие пункты размещения необходимо предоставить ПЦР-тест, полученный не ранее, чем за 2 дня до приезда, либо справку о вакцинации или о перенесенном коронавирусе, если с момента выздоровления прошло не более полугода. От подростков от 14 до 18 лет потребуется отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном в течение последних 6 месяцев коронавирусе.

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