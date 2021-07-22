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Туризм22 июля 2021 14:20

В Карелии введен режим ЧС из-за лесных пожаров: Можно ли туристам ехать в республику и какие ограничения действуют

С 22 июля до конца лета в Карелии введен режим ЧС из-за лесных пожаров. "Комсомолка" узнала, что делать в таком случае туристам
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Что делать туристам из-за лесных пожаров в Карелии: Можно ли ехать в республику

Что делать туристам из-за лесных пожаров в Карелии: Можно ли ехать в республику

Фото: Лилия КОЗЛОВА

В Карелии введен режим ЧС из-за лесных пожаров с 20 июля по 31 августа включительно. Это означает, что вход в леса для туристов и местных жителей полностью запрещен из-за опасности. Однако республика - одна из жемчужин туризма Северо-Запада, многие отправляются в Карелию для того, чтобы побывать на Ладожском озере, полюбоваться шхерами и увидеть тысячи озер. "Комсомолка" узнала, можно ли туристам ехать в республику и какие ограничения действуют.

- Приезжать в Карелию можно. Но сейчас из-за пожаров действуют ограничения по маршрутам активного отдыха, которые проходят через леса, - пояснили в управлении по туризму Республики. - Это касается пеших маршрутов по лесу, на рафтах и, например, по рекам на катамаранах.

Карелия славится своими красотами, лесами и озерами

Карелия славится своими красотами, лесами и озерами

Фото: Лилия КОЗЛОВА

Также в ведомстве добавили, что в данный момент в лесах республики находятся много организованных групп. Но они находятся далеко от пожаров и о том, что они находятся в лесу, известно и в управлении и МЧС.

- Намного труднее с тем туристами, которые едут дикарем, потому что мы не может их отследить. Организованные группы всегда идут со специалистом, инструктором, который никогда не допустит, чтобы люди оказались рядом с огнем, и не поставит их жизнь под угрозу, - отметили в управлении по туризму.

Сейчас в лесах находятся туристические группы с профессиональными проводниками

Сейчас в лесах находятся туристические группы с профессиональными проводниками

Фото: Лилия КОЗЛОВА

Также в ведомстве добавили, что сейчас пытаются добиться того, чтобы организованные группы, которые отправляются на маршруты по путевкам, все же могли поехать в лес, разумеется, в те районы, где нет пожаров.

В ведомстве пояснили, что туристам, у которых на руках уже есть оплаченные путевки, сдавать их не надо. Республика постарается принять всех желающих, либо перенести даты путешествия. В крайнем случае, вернуть деньги за путевку в полном объеме.

Что касается режима ЧС, то его сроки могут в любой момент измениться.

- Сейчас ситуация улучшается. У нас наступила благоприятная погода, начались дожди. Это значит, что леса дальше гореть не будут и режим ЧС по всей республике могут отменить хоть через пару дней, - пояснили в управлении по туризму.

Сдавать уже купленные путевки не надо, всех обязательно пустят на маршруты, как только пожары стихнут

Сдавать уже купленные путевки не надо, всех обязательно пустят на маршруты, как только пожары стихнут

Фото: Лилия КОЗЛОВА

Что касается достопримечательностей и известных туристических мест, огонь ничего не затронут. Поэтому все желающие, кто пока не готов идти в лес, могут отправиться в Карелию по городам, а также посетить знаменитый Валаам.

КОРОНАВИРУС

Напомним, что в Карелии действуют коронавирусные правила при посещении республики. Туристам при заселении в гостиницы, хостелы, турбазы и другие пункты размещения необходимо предоставить ПЦР-тест, полученный не ранее, чем за 2 дня до приезда, либо справку о вакцинации или о перенесенном коронавирусе, если с момента выздоровления прошло не более полугода. От подростков от 14 до 18 лет потребуется отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном в течение последних 6 месяцев коронавирусе.

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