Лесные пожары в Карелии охватили 9 тысяч га: В республике введен режим ЧС

Лесной пожар в Карелии охватил 9 тысяч гектаров / Фото: МЧС Карелии

Страшные пожары в лесах Карелии продолжаются и разрастаются с каждым днем. На четверг, 22 июля 2021 года, на территории республики действуют 30 пожаров, общая площадь которых уже почти достигла 9 тысяч гектаров. Больше всего страдают Прионежский, Муезерский, Пудожский, Беломорский, Сортавальский, Калевальский, Пряжинский, Сегежский, Суоярвский, Кондопожский, Медвежьегорский районы. "Комсомолка" собрала все последние новости по ЧП в Карелии.

- Режим ЧС введен на территории всей Карелии с 20 июля по 31 августа включительно. Доступ жителей и туристов в леса на это время полностью запрещается, - сообщили ранее в министерстве природы Республики.

Спасают леса около 1 тысячи человек / Фото: МЧС Карелии

На помощь карельским спасателям уже отправились вертолеты Ми-8 ЗВО, а также сотрудники МЧС Санкт-Петербурга. Сейчас тушением пожаров занимаются около 1 тысячи человек. Для спасения лесов они используют все возможные средства: пожарные машины и поезда, технику для того, чтобы перепахивать выжженную землю в той части, где горит торф и лесная подложка.

- С учетом установившейся аномально жаркой погоды Карелия находится на пике борьбы с лесными пожарами, задействованы все силы и средства для тушения. Боевые расчеты пожарных поездов филиала ФГП ВО ЖДТ России на Октябрьской железной дороге привлекаются для оказания помощи МЧС России, - рассказали в МЧС Карелии.

В тушении задействованы вертолеты / Фото: МЧС Карелии

Жители Карелии сообщают, что в Суоеках ситуация ухудшилась, а в Найстенъярви, несмотря на стабилизацию загорелись ЛЭП. Что касается, многострадального поселка Найстенъярви, то там тушат пожар три вертолета, они сбрасывали воду 226 раз, всего 971 одну тонну.

Сегодня в Прионежском, Медвежьегорском, Кондопожском, Пудожском районах действует 4 лесных пожара на общей площади 44,8 га, они локализованы. 22 июля планируется их ликвидация. В Калевальском районе 2 лесных пожара на площади 225 га, пожары локализованы, проводится окарауливание. На территории Беломорского района 3 лесных пожара на общей площади 495 га, 1 пожар крупный – на площади 300 га горит болото. Пожар слабой интенсивности, горение вялотекущее. На окарауливании 2 человека. Пока угрозы его распространения нет, по краям болота текут ручьи.

Сейчас угроз поселениям уже нет / Фото: МЧС Карелии

Очень серьезная ситуация в квартале 3 Суккозерского лесничества, авиазона. Площадь 970 га. Место труднодоступное, на пожаре работает 16 человек: Карельский центр, арендаторы. Технику доставить сложно. Крупный лесной пожар действует в квартале 9 Ругозерского лесничества. Площадь 100 га. Работает на пожаре 10 человек, трактор с плугом, по восточной кромке проложены минполосы. Планируется создание минерализованных полос по северной и западной кромкам и отжиг.

Несмотря на усиленную работу, площадь пожаров продолжает увеличиваться / Фото: МЧС Карелии

Крупный лесной пожар в квартале 102 Сяпсинского лесничества на площади 1000 га. Потенциальная угроза населенным пунктам СНТ «Руга» и д. Кудама устранена.

22 июля на территории Карелии ожидаются дожди. Это должно помочь спасателям с тушением пожаров. Добавим, что многие поселения затянуты дымом. Однако на данный момент угрозы уничтожения деревень и поселков нет.

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