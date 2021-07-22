Группу "черных риэлторов" задержали в Петербурге

Банду черных риэлторов задержали в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали группу "черных риэлторов". В банду входили шесть человек, которые незаконно скупали квартиры в центре города, а один раз даже убили одного из хозяев жилья. Об этом "КП-Петербург" в четверг, 22 июля 2021 года, рассказал источник в правоохранительных органах. Сейчас следователям известно о трех мошенничествах группировки.

- Не позднее 20 января 2021 года четверо членов группировки узнали о смерти одного мужчины, а также оставленном после него наследстве - квартире в доме на улице Спирина. Они использовали поддельные документы и незаконно купили право на владение квартирой, - рассказал источник.

Также с помощью обмана в 2019 году они завладели еще двумя квартирами - на проспекте Маршала Жукова и на Невском проспекте. В этих случаях мошенники предоставляли в управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии подложный договор купли-продажи, каждый раз лишая законных владельцев жилья.

Кроме того, когда "риэлторы" "отжимали" квартиру на Невском проспекте, ее хозяин, инвалид третьей группы, заподозрил неладное. Тогда, чтобы избавиться от свидетеля, они забили его молотком, задушили веревкой, а труп закопали в лесу.

В общей сложности мошенники завладели недвижимостью стоимостью не менее 12 миллионов рублей.

Во время обысков у подозреваемых в Петербурге, Москве и Мончегорске полиция нашла 15 мобильных телефонов, 800 тысяч рублей, компьютеры, а также документы. Четверых из группировки арестовали, двое находятся под подписками о невыезде.

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