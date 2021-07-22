Оппонент историка Соколова Евгений Понасенков: «Я бы мог вести кружок порока»

Евгений Понасенков побывал в студии радио «Комсомольская правда» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Публицист и видеоблогер, актер, драматический тенор и режиссер, историк, ведущий специалист по эпохе Наполеона Евгений Понасенков побывал в студии Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге на волне 92.0 FM. Он рассказал о новом проекте, которым занимается в Северной столице и о том, зачем разыграл доцента Олега Соколова, убившего свою возлюбленную Анастасию Ещенко.

«ГУЛЯЮ, ВЛЮБЛЯЮСЬ, РАЗВЛЕКАЮСЬ»

- Евгений Николаевич, что вы делаете в Петербурге?

- Что только я не делаю в Петербурге. Гуляю, влюбляюсь, развлекаюсь. Но главным образом обживаю дворец Мясникова (здание в стиле необарокко на ул. Восстания, 45, - прим. редакции). Обставляю его предметами XVII, XVIII и XIX века. В связи с этим провожу много времени в антикварных магазинах и на аукционах.

Маэстро настолько популярен, что ходит теперь охранником и помощниками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Это такой красный красивый дом. Вы туда назначены художественным руководителем?

- Не назначен, а приглашен. Там есть хозяйственная часть, выставочное пространство, концертный зал и апартаментная. И вот сейчас я обставляю ее по своему вкусу. Чтобы там можно было останавливаться и чувствовать себя счастливым, не только в бытовом смысле, но и эстетически. В этом особняке в разное время жили купцы и дворяне. В середине XIX века - известный адвокат Николай Карабчевский. Там бывали оперные певцы Леонид Собинов и Федор Шаляпин. Кстати, в моей коллекции есть личные вещи Собинова. А недавно я приобрел монографический альбом из его семьи, в котором 300 фотографий. Артист там есть и в образе, и в домашней обстановке. Фантастика, что все это сохранилось. Мы планируем сделать выставку «Собинов и его время» и издать каталог с академическим современным комментарием. Но первую выставку, которую я хочу сделать из своей личной коллекции, привезти из Москвы - «Людовик XIV и его эпоха». Прежде всего это будет живопись, графика, декоративно-прикладное искусство и изумительная библия с гравюрами и с монограммой самого Людовика. Выставка должна получиться эрмитажного уровня. Думаю, в конце ноябре откроем.

- Скажите нам первым, когда это состоится?

- Я за конкуренцию и за капитализм. Репортаж с выставки Понасенкова будут для вас почетной обязанностью.

«ВИДЕЛ АРИСТОКРАТА В ЗЕРКАЛЕ»

- То есть в городе появится новое культурное пространство? Что же в этом дворце будет происходить?

- Все, что должно происходить в жизни аристократа или крупного буржуа. Главное, чтобы место не превратилось в Дом культуры или Дом пионеров с секциями. С владельцем здания Дмитрием Зарецким данный вопрос мы обсудили: Дом культуры – это без меня. Хотя, в качестве курьеза я бы мог вести кружок порока, а Дмитрий – кружок нравственности и меланхолии. Он человек очень тонко чувствующий, переживающий за все. Постепенно, не сразу, но мы будем здесь проводить культурные мероприятия в формате уникальности, эксклюзивности, эстетства.

Евгений смело называет себя аристократом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Простите, где вы последний раз аристократа видели?

- В зеркале (смеется). Есть понятие аристократ духа и есть понятие аристократ по родословной. Поймите, не только спрос определяет предложение, но и интересное предложение очень хорошо определяют спрос.

- Всем интересно знать, какой вы вне кадра, вне эфира. Правда, что вы присматриваете в Петербурге квартиру, чтобы переехать сюда?

- Я присматриваю квартиры в тех городах, которые мне нравятся – это Вена, Париж, Рим, Венеция и Петербург в том числе. Петербург создавался, как копия Европы, и действительно был ее копией. Но у меня сердце болит, когда я вижу, во что превратилась эта эстетика за последние сто лет. Хочется, чтобы за красивыми фасадами было тоже самое, а не наоборот. Но, к сожалению, не всегда так. Коммуналки сделали свое дело. Допустим, в доме 20 квартир, в шести из них проживают маргиналы и алкаши. Вот на днях прогуливался по улице Марата с охранником и двумя помощниками. Глядим, а из окна вылетает тапочек, затем еще какие-то вещи. Потом выходит абсолютно голый мужик, собирает все это добро и медленно и печально возвращается в дом.

- Такого в любом городе предостаточно. Но есть такая точка на карте мира, где вам комфортно?

- Все меньше и меньше. Раньше было очень хорошо в Ницце, сейчас там все захвачено исламистами и африканцами. Поэтому сейчас отдыхать езжу в Сорренто. Пока там тихо, но думаю, уже ненадолго. В России свои несвободы, в Европе - свои.

«БЫЛ ГОТОВ КУПИТЬ ПАРИК И НАКРАСИТЬ РЕСНИЦЫ»

- Появление у вас охраны, как-то связано со скандальной историей между вами и ученым, осужденным за убийство аспирантки, Олегом Соколовым?

- Охрана была у меня и до этого, но в более облегченном виде. Но после того, как он расчленил сожительницу, начались угрозы в мой адрес со стороны всяких маргиналов. Клеветали, что я доводил Соколова специально. Тогда мне пришлось обзавестись охраной и рассказать обо всем публично на пресс-конференции.

Евгений Понасенков явно рад был выступить в суде по делу Соколова Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Во время судебного процесса вы писали Олегу Соколову письма от лица его поклонницы…

- Не совсем так. Судебный процесс очень затягивала сторона защиты, он стал безобразным. Чтобы не было скучно, я придумал некую Жанну Рузавину, сотрудницу ресторана, которая якобы видела меня (Евгения Понасенкова, - прим. редакции) вместе с убитой (Анастасия Ещенко, - прим. редакции). Она намекнула в письме Олегу, что за определенные деньги согласна явиться в суд и дать показания. Сообщила, что ей 34 года, снимает квартиру, одна воспитывает ребенка. Это письмо-шутку я передал через помощника и забыл о нем. Кто в такой бред может поверить? Но пришел ответ, в котором денег женщине Соколов не предлагал, но зато настаивал на романтических отношениях. Я был готов купить парик, потрясающее платье, накрасить ресницы... Можно было устроить потрясающее шоу. Поскольку вирус, на лице была бы маска, а голос подделать под Татьяну Доронину… Но мои юристы сказали, что будет статья за оскорбление суда.

- Почему вы с такой феноменальной внешностью не женаты?

- Я счастливый человек, а вы хотите мне испортить жизнь?

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