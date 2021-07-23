Погода на выходные 24 и 25 июля 2021 года в Санкт-Петербурге: Дожди и возвращение жары

В выходные в Петербурге будет дождливо и начнет возвращаться жара Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Приближается конец недели, а это значит - долгожданный отдых. Погода на выходные 24 и 25 июля 2021 года в Санкт-Петербурге будет стремительно меняться от дождливой и прохладной в сторону жары. Но перед этим петербуржцев ждет холодная и грозовая пятница.

- 23 июля в Петербурге будет около 19-21 градусов тепла, пройдут кратковременные дожди и местами грозы, а ветер поднимется до 15 метро в секунду, - сообщили в МЧС Северной столицы.

Также кратковременные дожди ждут город и в первый выходной день 24 июля. Согласно прогнозу синоптиков ночь на субботу окажется холодной - всего 12-14 градусов, местами и вовсе до 9 градусов тепла. Днем потеплеет до 21-23 градусов.

А вот в воскресенье начнет возвращаться жара. Температура сразу же не "подпрыгнет" до 30 градусов, но начнет стремиться в ту сторону. 25 июля день будет сухим без дождей, а температура поднимется до 25-27 градусов. Это будет означать начало третьего жаркого периода.

- Со следующей недели в Петербурге опят будет повышение температуры до 30 градусов. Это наступает третий знойный период. Сколько он продлится, точно сказать пока сложно, - рассказал главный синоптик города Александр Колесов.