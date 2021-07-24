Погода на День ВМФ в Санкт-Петербурге 25 июля 2021 года: Тепло и без дождей

Погода на День ВМФ в Петербурге будет теплой и без дождей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В воскресенье в Северной столице состоится грандиозный парад в честь Дня Военно-морского флота. В этот раз из-за коронавируса он пройдет без зрителей. Однако горожане все равно отправятся гулять, чтобы хоть глазком увидеть мощные корабли и пролет авиации. Тем более, что погода на День ВМФ в Санкт-Петербурге 25 июля 2021 года выдастся теплой, но не жаркой. Как раз идеально, чтобы провести время на улице.

- В воскресенье температура воздуха снова поднимется до 25-27 градусов жары, - рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Однако согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", точная температура в воскресенье будет плюс 24-26 градусов. В прибрежных районах города, например в Курортном районе и в Кронштадте, где также пройдет парад, около 21 градуса тепла. Дождя при этом не предвидится.

К вечеру похолодает, но не сильно. Температура опустится до 19-23 градусов тепла, поэтому тем, что будет смотреть праздничный салют в Кронштадте будет вполне комфортно. Напомним, что в Петербурге салют отменили. А вот после заката солнца температура опустится уже до плюс 15-17 градусов.

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