Наркоторговец устроил стрельбу из охотничьего обреза по полицейским в Ленинградской области

Мужчина устроил стрельбу по полицейским, обнаружившим его нарколабораторию в Ленобласти Фото: принтскрин видео.

В Ленинградской области произошла перестрелка между полицейскими и наркоторговцем. Утром в субботу, 24 июля 2021 года, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД отправились в деревню Баландино Волховского района для проверки. Они узнали, что в одном из домов производят синтетические наркотики.

- Оперативная информация подтвердилась. Нарколаборатория располагалась в сарае на садовом участке, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Владельцем лаборатории оказался 45-летний житель Красногвардейского района Петербурга. Увидев полицейских, он быстро выбежал из сарая и спрятался в доме. После этого мужчина начал стрелять по полицейским из обреза охотничьего ружья.

- В соответсвии с законом о полиции один из сотрудников применил табельное оружие и обезвредил наркоторговца, ранив его в ногу. После чего сотрудниками полиции была оказана первая помощь и вызвана скорая, - сообщили силовики.

В доме оказались еще две женщины. Причастны ли они к изготовлению наркотиков, пока неизвестно. Во время обыском полицейские нашли несколько единиц огнестрельного оружия, а в сарае лабораторное оборудование и химическое сырье для производства мефедрона. Полицейские продолжают работу на месте происшествия.

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