Путин призвал построить новую кольцевую дорогу - КАД-2 вокруг Петербурга

Строительство второй кольцевой трассы должно избавить КАД от пробок. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Президент России Владимир Путин поддержал идею строительства второй кольцевой трассы вокруг Петербурга. О том, что городу и области необходимо второе кольцо по принципу московской ЦКАД, глава государства заявил на совещании с участием губернаторов обоих регионов Александра Беглова и Александра Дрозденко.

- Здесь проживают у нас более 7 миллионов человек, в этом регионе, и вопросы развития транспорта в высшей степени важны. Они важны для людей, для экономики, для туристической инфраструктуры, - отметил президент, слова которого приводит пресс-служба Кремля. - В этой связи, конечно, нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удаленное кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье. Думаю, что для такой крупной агломерации, как и Петербург и Ленинградская область, это будет, безусловно, востребовано.

При этом средства на строительства КАД-2 могут быть выделены из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Речь идет о проекте, представленном властями Ленинградской области зимой 2021 года. В нем кольцевая трасса идет по «бетонке» - старой военной дороге, соединяющей «Скандинавию», «Сортавалу» и «Колу». Ее построили вокруг тогда еще Ленинграда в 1970-х, и проезд по ней обычным автомобилям был закрыт.

Основная идея - вынести движение транзитного транспорта с КАД Петербурга, пропускной способности которой уже не хватает. По КАД-2 машины будут объезжать и крупные населенные пункты Ленобласти, такие как Кудрово, Всеволожск и прочие.

- Я считаю, что это очень хорошее предложение. Это старая бетонка, наподобие московской, она идет по территории Ленинградской области, и это бы расшило узкие места. У нас буквально немного времени для этого. Уже на КАДе у нас создаются пробки, особенно в ряде направлений, которые идут по Ленинградской области, отметил глава Петербурга Александр Беглов.

А его коллега Александр Дрозденко отметил, что проект не только проработан, но в некоторых частях уже имеет одобрение госэкспертизы.

Большую часть трассы должны сдать к 2035 году. Фото: пресс-служба администрации ЛО

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

- С нашей нынешней кольцевой приключился казус - она проектировалась в 70-е и 80-е годы. А когда ее построили, оказалась, что она не выполняет свои функции. КАД оказалась глубоко интегрирована в уличную дорожную сеть. В половине случаев водитель не едет насквозь через город, а объезжает по КАД. Поэтому роль кольцевой дороги как транзитной трассы для грузовиков оказалась снижена, - рассказал «КП-Петербург» автоэксперт Дмитрий Попов. - Сейчас нужна другая дорога, более широкая. Этим кольцом просматривается та самая пресловутая А-129 «бетонка».

Объемы строительства КАД-2, по мнению специалиста, как минимум втрое превышают работы по первому кольцу. Здесь нужны огромные усилия и не менее серьезные ресурсы.

- Чем больше денег, тем быстрее строительство. Если повезет, то лет через восемь-десять сможем увидеть результат,- считает эксперт. - Главное, чтобы строили. Проблема с КАД была в том, что ее спроектировали в 70-х и думали, что будем сразу строить, а сдали только через 30 лет.

Сама дорога должна будет вывести весь транзитный транспорт, в основном грузовой, из границ Петербурга - тот поток, который идет со Скандинавии на Москву, в сторону Беларуси и так далее.

- Сейчас они фактически въезжают в город. КАД и так перегружена, плюс еще огромный поток грузовиков. Это экология, это экономика, это свобода движения и еще много всего. Новая КАД-2 должна быть по три полосы в каждую сторону, но пусть хотя бы по две сделают. Плюс развязки на разном уровне, полосы съезда и разгона, разделительные полосы и отбойники, освещение по стандарту - «полный фарш». Простой дороги нам не надо, «бетонка» у нас уже есть. Нужна трасса, по которой можно ехать по-человечески, - отмечает Дмитрий Попов.

КОНКРЕТНО

Где пройдет КАД-2

К 2030 году должны построить первые два участка: от Дороги Жизни до автодороги «Завод им. Свердлова – Маслово» и затем от этой точки до трассы М-10 «Россия». Получится транспортный обход Всеволожска и Колпино. Судя по схемам, на участке будет минимум пять развязок.

Затем, в срок до 2035-го года построят еще три участка. От «Скандинавии» до Дороги жизни, от «России» до «Нарвы» у поселка Кипень. Тогда же начнется строительство на участке вокруг Петербурга от КАД до автомобильной дороги «А-180».

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