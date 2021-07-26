Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Авто26 июля 2021 13:58

Путин призвал построить новую кольцевую дорогу - КАД-2 вокруг Петербурга

Примером для трассы может стать московское центральное кольцо ЦКАД
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Строительство второй кольцевой трассы должно избавить КАД от пробок.

Строительство второй кольцевой трассы должно избавить КАД от пробок.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Президент России Владимир Путин поддержал идею строительства второй кольцевой трассы вокруг Петербурга. О том, что городу и области необходимо второе кольцо по принципу московской ЦКАД, глава государства заявил на совещании с участием губернаторов обоих регионов Александра Беглова и Александра Дрозденко.

- Здесь проживают у нас более 7 миллионов человек, в этом регионе, и вопросы развития транспорта в высшей степени важны. Они важны для людей, для экономики, для туристической инфраструктуры, - отметил президент, слова которого приводит пресс-служба Кремля. - В этой связи, конечно, нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удаленное кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье. Думаю, что для такой крупной агломерации, как и Петербург и Ленинградская область, это будет, безусловно, востребовано.

При этом средства на строительства КАД-2 могут быть выделены из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Речь идет о проекте, представленном властями Ленинградской области зимой 2021 года. В нем кольцевая трасса идет по «бетонке» - старой военной дороге, соединяющей «Скандинавию», «Сортавалу» и «Колу». Ее построили вокруг тогда еще Ленинграда в 1970-х, и проезд по ней обычным автомобилям был закрыт.

Основная идея - вынести движение транзитного транспорта с КАД Петербурга, пропускной способности которой уже не хватает. По КАД-2 машины будут объезжать и крупные населенные пункты Ленобласти, такие как Кудрово, Всеволожск и прочие.

- Я считаю, что это очень хорошее предложение. Это старая бетонка, наподобие московской, она идет по территории Ленинградской области, и это бы расшило узкие места. У нас буквально немного времени для этого. Уже на КАДе у нас создаются пробки, особенно в ряде направлений, которые идут по Ленинградской области, отметил глава Петербурга Александр Беглов.

А его коллега Александр Дрозденко отметил, что проект не только проработан, но в некоторых частях уже имеет одобрение госэкспертизы.

Большую часть трассы должны сдать к 2035 году. Фото: пресс-служба администрации ЛО

Большую часть трассы должны сдать к 2035 году. Фото: пресс-служба администрации ЛО

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

- С нашей нынешней кольцевой приключился казус - она проектировалась в 70-е и 80-е годы. А когда ее построили, оказалась, что она не выполняет свои функции. КАД оказалась глубоко интегрирована в уличную дорожную сеть. В половине случаев водитель не едет насквозь через город, а объезжает по КАД. Поэтому роль кольцевой дороги как транзитной трассы для грузовиков оказалась снижена, - рассказал «КП-Петербург» автоэксперт Дмитрий Попов. - Сейчас нужна другая дорога, более широкая. Этим кольцом просматривается та самая пресловутая А-129 «бетонка».

Объемы строительства КАД-2, по мнению специалиста, как минимум втрое превышают работы по первому кольцу. Здесь нужны огромные усилия и не менее серьезные ресурсы.

- Чем больше денег, тем быстрее строительство. Если повезет, то лет через восемь-десять сможем увидеть результат,- считает эксперт. - Главное, чтобы строили. Проблема с КАД была в том, что ее спроектировали в 70-х и думали, что будем сразу строить, а сдали только через 30 лет.

Сама дорога должна будет вывести весь транзитный транспорт, в основном грузовой, из границ Петербурга - тот поток, который идет со Скандинавии на Москву, в сторону Беларуси и так далее.

- Сейчас они фактически въезжают в город. КАД и так перегружена, плюс еще огромный поток грузовиков. Это экология, это экономика, это свобода движения и еще много всего. Новая КАД-2 должна быть по три полосы в каждую сторону, но пусть хотя бы по две сделают. Плюс развязки на разном уровне, полосы съезда и разгона, разделительные полосы и отбойники, освещение по стандарту - «полный фарш». Простой дороги нам не надо, «бетонка» у нас уже есть. Нужна трасса, по которой можно ехать по-человечески, - отмечает Дмитрий Попов.

КОНКРЕТНО

Где пройдет КАД-2

К 2030 году должны построить первые два участка: от Дороги Жизни до автодороги «Завод им. Свердлова – Маслово» и затем от этой точки до трассы М-10 «Россия». Получится транспортный обход Всеволожска и Колпино. Судя по схемам, на участке будет минимум пять развязок.

Затем, в срок до 2035-го года построят еще три участка. От «Скандинавии» до Дороги жизни, от «России» до «Нарвы» у поселка Кипень. Тогда же начнется строительство на участке вокруг Петербурга от КАД до автомобильной дороги «А-180».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В двойном кольце: Петербург планируют окружить КАД-2

Новая трасса пройдет по территории Ленобласти (подробности)

Автомобильные новости Санкт-Петербурга и Ленинградской областиАвтоновости