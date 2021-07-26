Кандидат наук назвал неожиданную категорию людей, у которых развивается поражение мозга после коронавируса

Коронавирус способен оказывать на мозг человека токсическое действие. Фото: Артем КИЛЬКИН

Авторитетный научный журнал The Lancet опубликовал исследование, в котором связал заболевание COVID-19 с нарушением «умственных способностей» человека. Команда специалистов изучила истории болезни и текущее состояние более 80 000 инфекционных пациентов и пришла к выводу: чем тяжелее протекает болезнь, тем сильнее человек «глупеет». «Комсомолка» в Петербурге» попросила оценить этот вывод ведущего научного сотрудника центра имени Бехтерева, кандидата медицинских наук Станислава Полторака.

По словам эксперта, то, что COVID-19 влияет в том числе и на мозг – факт уже подтвержденный и достаточно хорошо изученный.

- Вирус попадает в мозг через кровоток, - объясняет специалист. – И оказывает на нейроны токсическое воздействие – то есть, замедляет скорость передачи нервных импульсов. Это, в общем-то, не новость – такой же способностью обладает целый ряд респираторных инфекций, не только SARS-CoV-2.

COVID-19 способен вызывать тяжелые повреждения внутренних органов и сосудов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

При этом, по словам Станислава Полторака, заявлять, что после «ковида» человек глупеет, некорректно.

- Речь идет о нарушении так называемых когнитивных функций – то есть, памяти, внимания, способности концентрироваться на каких-то вещах или процессах, - отмечает доктор медицинских наук. – Снижается скорость реакции – то есть, человеку становится труднее принимать какие-то решения, оперативно реагировать на поступающую извне информацию.

По наблюдениям медиков, продолжает Станислав Полторак, жертвами «мозгового поражения» при COVID-19 становятся в среднем 30 % больных. При этом однозначно определить, кто именно находится в группе риска, невозможно.

- Казалось бы, сам собой напрашивается вывод: сильнее всего рискуют люди пожилого возраста, те, у которых и так есть заболевания ЦНС или предрасположенность к таковым, - констатирует специалист. – Но наши наблюдения показывают, что все обстоит с точностью до наоборот. Зачастую, нарушение когнитивных функций наблюдается у людей среднего возраста или даже молодых. Почему – сказать пока трудно. Есть предположение, что это связано с активностью головного мозга – чем больший поток информации пропускает через себя человек, тем сильнее на него влияет COVID-19.

По словам врача, чаще всего поражение мозга наблюдается у людей среднего возраста и молодежи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пациентам, столкнувшимся с «мозговым поражением», отмечает Станислав Полторак, требуется медицинская помощь – «гимнастикой для ума» здесь не обойдешься, нужны как минимум лекарства, стимулирующие мозговую активность. По счастью, все нарушения обратимы, хотя это и достаточно длительный процесс – в среднем на то, чтобы восстановиться, у человека даже под наблюдением врачей уходит от трех до шести месяцев.

- Другой вопрос, что COVID-19 способен вызывать тяжелые повреждения внутренних органов и сосудов, - объясняет специалист. – То есть, в этом случае мы говорим уже не о снижении когнитивных функций на фоне разрушения нейронов, а о тяжелых патологиях, при которых человеку требуется неотложная и высокотехнологичная медицинская помощь. К счастью, такие случаи крайне редки.

Напомним: ранее мы рассказывали, что у переболевших коронавирусом специалисты в области психиатрии часто находят те же симптомы, что и у солдат, переживших Вьетнам или Афганистан.