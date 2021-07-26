«Мы не знаем, что происходит с психикой человека»: Дочь адмирала Лобанова рассказала, мог ли ее отец зарезать всю семью

Дочь адмирала рассказала подробности убийства семьи Фото: flot.com/соцсети

Что произошло в квартире 86-летнего контр-адмирала Леонида Лобанова на улице Бутлерова – пожалуй, главный вопрос, который волнует следователей. Семью офицера жестоко исполосовали ножом - криминалисты даже не смогли подсчитать число ранений. Тела 84-летней супруги Лобанова Нэлли и 56-летнего сына Максима нашли в комнате на кровати. Сам адмирал тоже погиб – но в трех километрах от дома. Его обнаружили возле ж/д-путей, вероятно, что он покончил с собой. Сейчас среди основных версий у следователей такая: адмирал расправился с женой и сыном, после чего сбежал с места преступления и свел счеты с жизнью. Из родственников у Лобанова осталась старшая дочь. «КП-Петербург» поговорила с Аллой и узнала ее версию трагедии.

«МАТЬ И БРАТ В МОМЕНТ УБИЙСТВА СИДЕЛИ У ОКНА»

- Мне 63 года, у меня гипертония и я потеряла всех своих родственников, - тяжело вздохнула дочь адмирала в разговоре с «КП-Петербург». – Но память об отце у меня будет доброй и хорошей. Он прожил жизнь порядочного человека. А что там произошло, я не знаю, обсуждать своего отца я не хочу. Я вынуждена говорить об этом с полицией. Я вам я так скажу: причем тут какие-то отношения? (некоторые СМИ написали, что причиной убийства могли стать нездоровые отношения между матерью и сыном, - примеч.Авт.). У нас что, можно ковыряться в личной жизни любого человека? Эти отношения посреди площади были? Даже если они были... Или с несовершеннолетними детьми в пионерском лагере это было? Какое это имеет значение?

Дочь адмирала в шоке от преступления Фото: СОЦСЕТИ

- Некоторые считают это мотивом убийства…

- Пусть некоторые так и считают. Но у мамы и Максима ноги были на полу, когда их тела нашли. То есть, в момент убийства, они сидели на кровати. На маме была ночная сорочка и трусы. На Максиме - трусы и футболка. Они дома были в жару. Они прожили всю жизнь вместе в одной квартире. И сидели лицом к окну. Почему они не могут сидеть на кровати и что-то обсуждать? Например, что купить в магазине. А когда их убили, они откинулись назад - вот почему они лежат рядом! Это мне сказал следователь. Сама я наотрез отказалась заходить в квартиру. Никто не может заставить меня смотреть на растерзанные тела моих близких.

- Как Вы считаете, что там произошло?

- Для меня это как гром среди ясного неба. Я даже не буду делать предположений. Пусть следствие разбирается. Единственное, жаль, я не могу добраться до человека, написавшего про связь моей мамы с моим братом, я выбила бы все зубы и вырвала все волосы ему за эту гадость. Я считаю, что мои родители были очень хорошими людьми, понимаете? На которых можно равняться. Во всяком случае, мой отец за всю жизнь не сказал ни то что ни одного матерного слова, даже похабного. Он не был маньяком или сексуально озабоченным, не был каким-то идиотом. Он был прекрасным российским офицером, который создавал Северный флот. Отец - это образец, легендарный человек. Он никогда не курил и не пил, нас с братом никогда пальцем не тронул. За всю жизнь не назвал меня даже дурой. Я считаю его лучшим из живущих. И я буду верить, что он это сделал?

Контр-адмирал был известным на флоте офицером Фото: flot.com

«КАК В ФИЛЬМЕ – БЕРЕТ И УБИВАЕТ ВСЕХ ПОДРЯД»

- Ваш отец ничего не говорил про отношения с вашей мамой в последнее время?

- Отец был очень благородным человеком, в нашей семье не принято обсуждать отношения матери и отца. Но у них было все хорошо. Я с ним созванивалась последний раз 9 мая. Я его поздравила с Днем Победы. Ничего странного в его голосе не заметила. Он был абсолютно вменяемый человек, у него прекрасная память, никаких заболеваний - даже таблетки не принимал.

- И все-таки какие у них были отношения с женой?

- С мамой они прожили вместе 64 года. Дай бог каждому жить вместе так, как они. У них все было очень хорошо. Они любили друг друга, понятия ссоры вообще не было у нас в семье. Они жили очень тихо и спокойно.

- Он мог пойти на такое убийство?

- Сложный вопрос. Я не знаю, что думать. Я также озадачена, как и вы. Я знала его 63 года. Мой опыт общения с ним дает мне право считать его лучшим из мужчин. Он порядочный, к семье был добр, не ругал нас, не поднимал руку. С ним можно было обсудить любую тему. И представить такое… Вы спрашиваете, а мог ли он? А есть вот американский фильм - берет человек в руки автомат, спокойно до этого живущий, идет и всех подряд стреляет. Мы не знаем, что происходит с психикой человека. Может, с ним тоже что-то произошло. Но каким я его знаю, не совмещает его образ с таким поступком. Я не знаю, был в квартире кто-либо еще в этот момент.

Сын адмирала был любимцем семьи Фото: СОЦСЕТИ

«БРАТ БЫЛ ЛЮБИМЦЕМ У РОДИТЕЛЕЙ»

- Расскажите, как родители относились к вашему брату?

- Мой брат - любимец семьи. Он прекрасный музыкант, закончил консерваторию по классу фортепиано. Давал концерты, родители его обожали. Я жила отдельно с 19 лет, а они жили втроем. С братом я близко не общалась. Знаю, что он никогда не был женат, детей у него нет.

- Место, где нашли мертвым вашего отца, далеко от дома?

- Станция находится в трех километрах, пешком ему идти минут 20. Я вчера ехала с этой станции. Там очень противный верхний пешеходный переход. 45 ступенек нужно подняться. Людям, особенно пожилым, сложно. Поэтому рядом протоптали тропинку в кустах, которая плохо просматривается. Убил ли кто-то отца или он сам это сделал – сказать нельзя.

- Чем в последнее время занимались ваши родители?

- Отец не работал, потому что в 56 лет вышел в отставку и получил пенсию контр-адмирала. У них есть две квартиры: в Петербурге и в Углово (деревня в Ленобласти). Родители были фанаты ЗОЖ, три раза в день купались в карьере по часу. Жили скромно, скромно питались и одевались, любили спорт, искусство. Мама знала порядка шести поэм Пушкина наизусть. Могла рассказать с любого места. В последнее время она их учила - занималась профилактикой деменции.

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