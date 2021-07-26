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Происшествия26 июля 2021 11:30

Уголовное дело возбудили после зверского убийства семьи адмирала ВМФ в Петербурге

Трупы матери и брата моряка нашли в квартире, сам военный погиб под колесами электрички
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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СК возбудил уголовное дело после убийства семьи адмирала ВМФ в Петербурге

СК возбудил уголовное дело после убийства семьи адмирала ВМФ в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга 26 июля 2021 года возбудил уголовное дело после чудовищного убийства семьи адмирала ВМФ СССР Леонида Лобанова. Тела матери и брата моряка нашли вечером 24 июля в квартире на улице Бутлерова в Калининском районе города. Полиция наведалась с проверкой после того, как обеспокоенная жительница Мурманска сообщила о том, что ее родственники из Петербурга не отвечают на звонки, а соседи убитых пожаловались на странный запах.

- В квартире были найдены тела женщины 1937 года рождения и мужчины 1965 года рождения с множественными колото-резаными ранениями в области расположения жизненно-важных органов головы, шеи, туловища, - сообщили в следственном комитете.

Экспертиза показала, что убийство произошло около недели назад. Самого же адмирала нашли в одном из городских моргов. Примерно в тоже время, когда случилось убийство, Лобанова насмерть сбила электричка. Расследование продолжается.

СК возбудил уголовное дело после убийства семьи адмирала ВМФ в Петербурге