Коляску с малышом везла двухлетняя сестра: Двое детей упали на рельсы на Московском вокзале в Петербурге

В Петербурге на Московском вокзале двое маленьких детей упали на рельсы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Московском вокзале в Санкт-Петербурге двухлетняя девочка упала на рельсы вместе с годовалым малышом. Известно, что все произошло ближе к вечеру в понедельник, 26 июня. Многодетная семья торопилась на поезд, но в какой-то момент родители не уследили за маленькой дочерью.

По предварительной информации, девочка везла по высокой платформе коляску, в которой находился ее годовалый братик. В какой-то момент ребенок потерял управление над устройством и упал вместе с малышом на рельсы. Поезд в этом участке не стоял. К детям срочно подбежали очевидцы, родные и сотрудники транспортной полиции. Малыши получили различные травмы, их срочно госпитализировали в больницу.

Инцидент теперь расследуют в прокуратуре.

- Детям оперативно оказали первую медицинскую помощь усилиям служб вокзала. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, при наличии оснований будут приняты меры. Кроме того, по данному происшествию сотрудники линейного отдела проводят проверку, ее ход и результаты находятся на контроле Северо-Западного транспортного прокурора, - передает пресс-служба СЗТП.

«Комсомолка» обратилась в аппарат детского омбудсмена в Северной столице, чтобы выяснить состояние пострадавших детей.