Полиция задержала мужчину за поджог кафе в Петербурге после скандала с официантами

Полиция задержала татуированного поджигателя кафе в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который поджег кафе после конфликта с официантами. ЧП произошло ночью 25 июля 2021 года. Посетитель отдыхал в заведении, расположенном у дома 118 на проспекте Ветеранов. У него произошла, по какой-то причине, ссора с работниками, за что он решил отомстить радикальным способом.

- Ночью в полицию поступило сообщение о возгорании в кафе "Дудергофка". Прибывшие на место правоохранители выяснили, что после конфликта с официантами неизвестный мужчина поджег заведение. Пострадавших нет, но, по заявлению владельца кафе, ущерб составил 7,5 миллионов рублей, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Официанты описали подозреваемого, как молодого мужчину с татуировками на правой руке. Спустя сутки сотрудники уголовного розыска его задержали. Им оказался 31-летний местный житель.

- Оказалось, что у мужчины есть сообщница - женщина 40 лет. Она также задержана по подозрению в поджоге, - сообщили в полиции.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Поджигателям грозит до пяти лет тюрьмы.

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