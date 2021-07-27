«Почему их лишают радости, доступной всем»: Наталья Водянова вступилась за детей с аутизмом, которых жена бизнесмена выгоняла с детской площадки

Наталья Водянова отреагировала на скандал в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Скандал на детской площадке в Петербурге, где жена бизнесмена устроила истерику из-за детей с аутизмом, дошел до модели Натальи Водяновой. История произошла во дворе дома "Балтийская жемчужина", когда блондинка Наталья Л. гуляла со своей юной внучкой, которую называют начинающей моделью. В этот момент к ним присоединились воспитанники "Центра помощи детям с расстройствами аутического спектра". Дама не захотела делить с ними детскую площадку...

- Уводите детей. Больные дети должны гулять отдельно, - начала истошно кричать женщина. - Они пугают других детей. Мой ребенок испугался. Вы здесь гулять не будете! У вас есть ваш двор, и не факт, что там вам тоже можно. У вас должны быть свои карантины, всякие хрени!

Женщина прогоняла детей с аутизмом Фото: скрин видео

К слову, центр с детьми был размещен в одном из этих домов. Поэтому блондинка стала угрожать, что добьется выселения детей. Правда, после того, как видео скандала попало в сеть, дама спешно удалила свою страницу из соцсетей, так как десятки людей, возмущенных ее поведением, начали писать ей сообщения. СКР в свою очередь начал проверку по инциденту, возможно, в выступлении блондинки найдут состав преступления.

Пока же следователи разбираются в истории, "КП-Петербург" связалась с моделью Натальей Водяновой, младшая сестра которой также имеет особенности (у девушки аутизм, - примеч.Авт.). Ей, кстати, тоже не раз приходилось сталкиваться с агрессией окружающих. Несколько лет назад девочку выгнал из кафе шашлычник. Модель в разговоре с "КП" вступилась за петербургских детей, которым не давали поиграть с другими детьми.

- В последнее время мы видим, что растет осведомленность об аутизме и других особенностях развития – и исследования это тоже доказывают, - рассказала "КП-Петербург" модель Наталья Водянова. - Поэтому люди становятся все более неравнодушными к подобным историям, когда детей с особенностями развития лишают возможности получать те же радости, которые доступны всем остальным детям. И такое развитие ситуации – хорошая новость, потому что рано или поздно общество должно было так отреагировать. И это еще один шаг в сторону инклюзивного общества.

Наталья Водянова, напомним, уже давно помогает детям с аутизмом. Она основала свой фонда «Обнаженные сердца». Эксперты объяснили «КП», почему жена бизнесмена так резко и безжалостно отреагировала на детей.

Дама не извинилась за свой поступок Фото: СОЦСЕТИ

- Почему это произошло? Тут как минимум три причины, - пояснила «Комсомольской правде» Татьяна Морозова, клинический психолог, эксперт Фонда «Обнаженные сердца». - Во-первых, люди не представляют себе современного законодательства и не понимают, что выгнать ребенка с особенностями развития с детской площадки любого другого общественного пространства – это не законно. Любая дискриминация, в том числе и нарушение прав инвалидов – это незаконно. Это такое же нарушение закона, как и воровать или портить чужую собственность и т.д.

Второй причиной такого поступка психолог видит в том, что многие были в изоляции от таких детей.

- Многие выросли, никогда не встречая людей с особенностями развития, - объясняет Татьяна. - Они находятся под влиянием неверной информации и мифов. Также и женщина, прогнавшая детей, явно училась не в инклюзивной школе. И она продолжает думать, что они опасны или больны, и что другие дети могут их пугаться. Третья причина заключается в том, что сегодня существует дефицит адекватной информации о людях с особенностями, о их возможностях и потребностях, о том, почему инклюзия полезна и важна для всех.

Наталья Водянова с сестрой Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

КОНКРЕТНО

Что делать, чтобы таких ситуаций не было?

- Нужно, чтобы было больше адекватной информации. Нужно, чтобы дети имели возможность расти вместе, и чтобы инклюзия была не на бумаге. А для этого в том числе нужно и развитие профессионального сообщества – обучение педагогов, врачей и других специалистов, которые смогут заниматься обеспечением реальной инклюзии, - делятся в фонде. - Но Россия в этом плане не уникальна. Такое было и в других странах тоже – люди с особенностями долгое время были отделены от общества. Постепенно ситуация меняется.

ОФИЦИАЛЬНО

После проверки будет принято решение - есть ли тут состав преступления

- Одна из жительниц Санкт-Петербурга, находясь на детской площадке одного из жилых комплексов, расположенных на территории Красносельского района города, пыталась выгнать с площадки детей с особенностями развития, которые якобы испугали ее ребенка, высказываясь в адрес детей в грубой форме, - рассказывают в ГСУ СКР по Петербургу. - Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу по данному факту организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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