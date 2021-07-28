Труп женщины, примотанный за шею к машине, нашли в парке Петербурга

Труп женщины, примотанный шеей к машине нашли в петербургском парке Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Загадочная смерть произошла в Санкт-Петербурге. В парке в Московском районе был обнаружен труп женщины, примотанный за шею к автомобилю. В двенадцатом часу ночи 27 июля 2021 года в полицию позвонила местная жительница и рассказала, что нашла женщину, которая не подает признаков жизни, однако подойти ближе и проверить боится.

- Со слов заявителя, женщина находилась в парке рядом с домом 15, корпус 2, по Пулковскому шоссе. Полиция немедленно выехала на место, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Когда наряд приехал в парк, тело женщины уже осматривали медики, которые констатировали ее смерть.

Умершей оказалась 43-летняя петербурженка, которая проживала недалеко от того места, где был обнаружен ее труп. На теле были обнаружены следы насильственной смерти. Шея умершей была обмотана проводом, который привязан к стоящему рядом автомобилю. Машина - белый "Фольксваген Поло" 2018 года выпуска. Автомобиль зарегистрирован на одну крупную компанию. В розыск как угнанная не объявлена.

Тело было направлено в морг для установления причин смерти. Сотрудники полиции проводят проверку.

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