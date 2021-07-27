«Нельзя порвать всю семью в куски, а потом спокойно выйти на улицу»: В деле об убийстве семьи адмирала появилось видео-доказательство

Адмирал был начальником Оперативного управления штаба Северного флота Фото: flot.com/

Тайна произошедшего ужаса в доме 86-летнего контр-адмирала Леонида Лобанова в Санкт-Петербурге заставляет следователей основательно поломать голову. Изуродованные тела 84-летней супруги офицера Нэлли и их 56-летнего сына Максима нашли спустя примерно неделю после кровавой бойни, которая там развернулась. В полицию обратилась старшая дочка Лобанова Алла, которой соседи пожаловались на трупный запах из квартиры. Вскрывшие дверь силовики застали неприятную картину – тела родственников были жестоко исполосованы ножом по всему телу, голове и горлу. Сам Леонид Лобанов был к тому времени тоже мертв - его нашли возле ж/д-путей в трех километрах от дома. В деле пока нет процессуального подозреваемого, но есть приоритетная версия: офицер мог жестоко расправиться с ближайшими родственниками, затем пойти на станцию, чтобы свести счеты с жизнью.

Что стало причиной кровавой бойни в доме офицера Лобанова – сказать точно никто не может. Ведь все участники трагедии мертвы. Однако в уголовном деле появилось первое доказательство, которое ляжет в основу вины Леонида Лобанова. Следователи получили и изучают видео, как контр-адмирал входит домой, а потом выходит в день убийства. Однако обвинение и родственники офицера видят попавшего на кадры Лобанова по-разному. При этом сами обстоятельства смерти офицера оставляют еще больше вопросов, чем ответов. О появившемся видео-доказательстве «КП-Петербург» рассказала дочь Леонида Алла.

Дочь адмирала Алла лишилась всей семьи Фото: СОЦСЕТИ

«ИЗ КВАРТИРЫ ВЫШЕЛ ОЧЕНЬ СПОКОЙНЫМ»

- Мы со следователем посмотрели записи с камер наблюдения, - поделилась с «КП-Петербург» Алла. - На кадрах отец вышел из дома привычной походкой. Он был в той же одежде и обуви, что и заходил в подъезд. Как предположил следователь, выходил он оттуда уже после случившегося. Если только случившееся (убийство, - примеч.Авт.) произошло все-таки до того, как он вышел, а не после его ухода. Однако теперь, после просмотра видео, я еще больше не верю, что это он сделал. Не может быть! Так в куски порвать своих близких и так спокойно выйти? Это не мой отец сделал.

Алла также опросила соседей отца, которые видели его примерно в день гибели. По их словам, они тоже не заподозрили в поведении мужчины ничего странного.

Адмирал также найден мертвым Фото: flot.com/

- Я разговаривала с соседкой этажом ниже, она сказала, что отец вышел спокойно из дома. Никаких признаков беспокойства у него не было. Никаких признаков возбуждения не было в тот день, когда она его видела в последний раз. Это было приблизительно в то время, когда отец пропал. Она также сказала, что моя семья жила тихо, - уточняет Алла.

Следователи же, как стало известно «КП-Петербург», видят эти кадры под другим ракурсом. По версии следствия, видео, которые они просмотрели, доказывают, что в квартире в день преступления не было других людей, которые бы совершили убийство пенсионерки Нэлли и ее сына Максима.

«САМОУБИЙСТВО ИЛИ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ?»

Еще один интересный момент, который предстоит разгадать следствию, - как точно погиб адмирал Лобанов. «КП-Петербург» удалось узнать, на то, что офицер стал жертвой преступления, ничего не указывает. Однако был ли это суицид или несчастный случай - еще предстоит установить.

- Тело было обнаружено в районе шестого вагона, то есть, не возле локомотива, - пояснил источник «КП».

Сын адмирала жил с родителями Фото: СОЦСЕТИ

Дочь офицера Алла, которая не верит в причастность отца к убийству матери и брата, также пока не понимает, что могло произойти в тот день в квартире.

- На видео он выходит из дома в одной обуви, а на фотографии, которые мне показывали в транспортной полиции – он в другой. Тело было найдено в белых кроссовках, - рассуждает Алла. – Что же касается ножа, который нашли при отце после его смерти. Он был чистый совершенно. Новый, не боевой, а обычный. Может, он его захотел просто перевезти с одной кухни в другую? (Лобановы жили на две квартиры, - примеч.Авт.).

Сами же следователи сейчас отправили нож на экспертизу, которая должна установить, есть на ней следы крови или нет. Следствие считает нож возможным орудием преступления.

Напомним, что вместе со своей женой офицер был в браке 64 года. Большую часть жизни супруги прожили в Североморске на служебной квартире. В Петербург они переехали 24 года назад. Здесь ими выделили новую квартиру. В отставку Лобанов вышел в 56 лет, после этого официально не работал. Сын супругов был музыкантов, своей семьи у него никогда не было. До 56 лет он жил под опекой родителей вместе с ними в одной квартире.

СПРАВКА «КП»:

Леонид Николаевич Лобанов родился в 1935 году. В 1953-м окончил Рижское Нахимовское училище. В 1957 году - Высшее военно-морское училище подводного плавания, а в 1973-м - Военно-морскую академию в Ленинграде. Проходил службу на подводных лодках. Был начальником Оперативного управления штаба Северного флота. Имел звание контр-адмирала.

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