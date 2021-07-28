Циклон «Дирк», вызвавший наводнения в Европе, приближается к Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербург идет дожди. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Петербург надвигается разрушительный циклон «Дирк» – тот же самый, который не так давно утопил в дождях добрую половину Европы. Стоит ли бояться «западного гостя», «Комсомолке» в среду, 28 июля, рассказал доктор географических наук, профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

По словам Валерия Малинина, к тому моменту, когда «Дирк» дойдет до Северной столицы, он уже ослабнет и «выдохнется». Поэтому катастрофических ливней и наводнений, подобных тем, от которых всю прошлую неделю страдали Австрия, Германия и Бельгия, можно не ждать. Тем не менее характер погоды все-таки переменится.

- Возможны ливни и грозы – в том числе довольно мощные, - объясняет ученый. – Но они будут, во-первых, краткосрочными. А во-вторых, локальными – то есть, такого, чтобы весь Петербург утонул в дожде, не будет.

Наводнения, по счастью, можно не ждать. Фото: Артем КИЛЬКИН

Что касается погодных катастроф, то пока, констатирует Валерий Малинин, их в прогнозе для Петербурга нет. Ключевое здесь, впрочем, слово «пока» - увы, современные методики прогнозирования таковы, что шквалы, ураганы, особенно сильные и продолжительные дожди и прочие погодные «радости» можно предсказать не более чем за несколько часов до их прихода. Так что радуемся жизни, но не забываем посматривать на небо.

Если же в целом, то дожди и грозы останутся с нами как минимум на ближайшие несколько дней – пока циклон, занявший место блокирующего антициклона, не пускавшего в Петербург грозовые фронты, не сдвинется с места и не разрушится. На данный момент можно уверенно говорить, что моросить (а местами и лить, как из ведра), будет до понедельника, 2 августа. После этого дожди станут слабее, а идти будут реже – но все же не прекратятся совсем. А вот заглянет ли к нам еще аномальная жара – ученые пока, увы, сказать не в силах.

Напомним: ранее о том, что знойной погоды в Северной столице можно не ждать минимум до августа, рассказал главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, такой прогноз ранее рассматривался специалистами - но он не сбылся.