Уголовное дело возбудили после обнаружения трупа женщины, привязанной за шею к машине в парке Петербурга

СК возбудил уголовное дело об убийстве петербурженки, обнаруженной привязанной за шею к машине Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело об убийстве по факту обнаружения трупа женщины, которая была за шею привязана к автомобилю в парке в Московском районе. Тело 43-летней петербурженки нашла местная жительница поздно вечером 27 июля 2021 года.

- Труп женщины находился в парке рядом с домом 15/2 по Пулковскому шоссе и был привязан за шею к машине - белому "Фольксваген Поло", зарегистрированном на одну фирму, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

По подозрению в убийстве полиция разыскивает 43-летнего сожителя женщины, проживающего в поселке Большая Ижора Ломоносовского района Ленобласти. Известно, что он скрылся на автомобиле "Митсубиси", который принадлежит убитой. В "послужном" списке подозреваемого уже шесть судимостей за захват заложников, кражу, а также невыплаты зарплаты и нарушение авторских прав.

Полиция сначала объявила план "Перехват", отдано ночью поступила команда об отбое.

С места преступления и из квартиры убитой следователи изъяли отпечатки пальцев, провода, медицинскую маску, серьги, одежду, документы и тапочки.

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