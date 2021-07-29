Вакцину сливали в раковину: схему фиктивными прививками от ковида, в которую были вовлечены медики, вскрыли в Петербурге

Медики уничтожали вакцину, делая фиктивные уколы антипрививочникам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мошенническую схему с фиктивной вакцинацией раскрыли петербургские полицейские. Причем на этот раз дело оказалось не просто торговлей поддельными справками о прививках, а серьезным процессом, в который оказались вовлечены медики. Они лишь делали вид, что вводят вакцину, сливая препарат в раковину. А заплативший деньги антипрививочник получал настоящую запись в сертификате и действующий QR-код через «Госуслуги». Вскрылась схема из-за одного недовольного клиента.

- 30 июня 2021 года в полицию Курортного района обратился местный житель. Мужчина признался, что решил получить справку об отрицательном ПЦР-тесте, не сдавая анализы. С этой целью он нашел телеграм-канал, который предлагал такую незаконную услугу за несколько тысяч рублей. Мужчина перевел требуемую сумму. Однако вскоре телеграм-канал оказался заблокирован, а его администратор перестал выходить на связь, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Оказалось, что канал заблокировали по требованию полиции, ранее искавшей продавцов липовых справок. Обманутый антипрививочник обратился к стражам порядка и его, как ни странно, признали потерпевшим. Было заведено дело о мошенничестве и вскоре оперативники нашли администратора телеграм-канала. Им оказался 36-летний официально безработный петербуржец.

При обыске в его квартире обнаружились печати различных медицинских учреждений и юридических лиц, печати врачей, справки об отрицательных ПЦР-тестах, сертификаты о вакцинации от СOVID-19 с QR-кодами, диагностические карты, медицинские заключения.

На допросе мужчина рассказал, откуда брал справки и кто помогал ему с медицинскими документами. Тогда было возбуждено еще одно дело, о подделке тех самых документов, но оперативники не предполагали, что все куда серьезнее.

В преступную группу входила медсестра, женщина-врач и ее сожитель. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Уже при разработке подозреваемых медиков оказалось, что 31-летняя сожительница задержанного работала врачом в одном из учреждений Петербурга. Следователи считают, что женщина привлекла к афере 53-летнюю медсестру из другой клиники.

Медсестра и была исполнителем фиктивной вакцинации. Неиспользованную вакцину уничтожали, а на человека, который даже не приходил на прививочный пункт, оформляли все необходимые документы.

- При этом сведения о вакцинации, как и положено, отражались в сервисе «Госуслуги». Подготовленные справки о вакцинации медсестра затем передавала сожителю врача, на которого была возложена задача по поиску новых клиентов. За свою работу медработник получала от врача от одной до двух тысяч рублей с «вакцинации» клиента, - сообщают в Главке.

Следователи считают, что преступной схемой воспользовались десятки петербуржцев. Точное их число сейчас устанавливается, расследование дела продолжается.

Подозреваемым медикам и их подельнику грозит до двух лет лишения свободы.

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