Обязательная вакцинация от коронавируса в Санкт-Петербурге: кому надо привиться до 1 и 15 октября 2021

Обязательная вакцинация вводится в Петербурге с 1 и 15 октября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обязательная вакцинация от коронавируса в Санкт-Петербурге вводится с середины осени. По требованию властей, до 1 и 15 октября 2021 года в «контактных» сферах экономики должно быть привито не менее 80% работников. К ним относятся продавцы магазинов, официанты и повара кафе, ресторанов, учителя, врачи, водители такси, сотрудники госучреждений и так далее.

- С 1 октября организации (ИП) смогут осуществлять такие виды деятельности, как работа плавательных бассейнов и фитнес-центров, публичная демонстрация фильмов, оказание услуг общественного питания и услуг по доставке продуктов питания, оказание услуг парикмахерских и салонов красоты, банных услуг, при условии наличия не менее чем у 80% работников документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины, либо QR-кода о вакцинации или о перенесенном коронавирусе, - говорится в тексте обновленного постановления №121, которым определяются карантинные меры в городе.

Точно такие же требования коснутся органов власти Петербурга, государственных учреждений и унитарных предприятий. Напомним, что они первыми попали под действие обязательной вакцинации. До 15 августа должно быть провакцинировано 65% персонала.

Следующий этап - 15 октября. Здесь требование о 80% привитых распространяется на сферы розничной торговли, оказания туристских, экскурсионных, гостиничных, бытовых услуг, перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом и легковым такси, а также деятельности в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.

Отдельно прописаны условия для работы фуд-кортов, фуд-плейсов и торговых островков в ТЦ города. Им разрешено открыться со 2 августа с соблюдением ряда мер, в частности 100% вакцинации персонала. При этом второй компонент работникам необходимо получить до 1 сентября.

Другими словами, круг тех, кто подпадает под новые анти-ковидные меры достаточно широк.

Напомним, что прививаться не надо тем, кто переболел коронавирусом или уже прошел вакцинацию в последние полгода, либо имеет врачебный отвод от прививки по медицинским показаниям.