Смольный разрешил открыть фуд-корты в Петербурге со 2 августа

Фуд-корты смогут открыться при 100% вакцинации сотрудников. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга выполнили данное накануне обещание и разрешили открыть фуд-корты и фуд-плейсы в торговых центрах города, о чем давно просил бизнес. Их закрывали с 17 июня из-за роста заболеваемости коронавирусом.

- С 2 августа снимается запрет на работу фуд-кортов и фуд-плейсов, торговлю и оказание услуг на островках в торговых центрах, а также разрешается работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе. Для возобновления этих видов деятельности вводятся дополнительные условия, - сообщает пресс-служба городской администрации.

ФУД-КОРТЫ И ТОРГОВЫЕ ОСТРОВКИ В ТЦ

Согласно изменениям в «коронавирусном» постановлении №121, которым определяются все карантинные меры в городе, для возобновления работы фуд-кортов и фуд-плейсов необходимо сделать следующее:

- актуализировать стандарты безопасной деятельности с учетом последних изменений и выполнять их;

- обустроить раздельные вход и выход для посетителей;

- ограничить посещаемость - не более 1 человека на 4 кв.метра площади;

- установить систему электронного подсчета посетителей (дабы ограничить их количество при превышении норматива);

- провести 100% вакцинацию работников до 2 августа - первым и до 1 сентября - вторым компонентом (кроме переболевших или привитых в последние полгода).

Требование социальной дистанции и ношения масок также остается.

Торговые островки в ТЦ смогут возобновить работу, если выполнят все те же требования по вакцинации, плюс установят прозрачный защитный экран по своему периметру.

АТТРАКЦИОНЫ

Для возобновления работы расположенные на открытом воздухе парки аттракционов должны также привести к актуальному состоянию требования карантинной безопасности. Провести 100% вакцинацию персонала в те же сроки, что и в случае с фуд-кортами.

Единственное отличие - в парке аттракционов одновременно смогут находиться не более одного человека на 12 кв.метров площади. Для подсчета посетителей придется установить электронный счетчик, чтобы не превышать норматив.

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