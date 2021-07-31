В Кронштадте открылась крупнейшая выставка якорей России

«Тяжеловесов» для показа искали по всему Петербургу и по Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этом году 325 лет отмечает Военно-морской флот России. В прошлом году 235-й день рождения справило Кронштадтское доковое адмиралтейство. Еще недавно объект, куда не ступала нога обычного человека, был 28-м военным городком. Но сегодня, 31 июля, за некогда непреступными стенами открывают вторую очередь парка «Патриот».

ЭКСКУРСИЯ В «ЧУМНОЙ»

Общественное пространство площадью в гектар обустроили за полгода. Под небом и старыми яблонями – парковые дорожки, приспособленные для инвалидов, газоны и цветники. У каждого экспоната – информационная табличка с QR-кодом. Они помогут посетителям сориентироваться, ведь заблудиться есть где: в новой части парка вместили девять интерактивных площадок.

В центре внимания – площадь якорей. На полутора тысячах квадратных метров брусчатки расставили 70 экспонатов разных модификаций, тоннажа и возраста – крупнейшую коллекцию России. Самый редкий – якорь Митчелла, напоминающий деталь от советской мясорубки. Самый странный – донный якорь в виде плоской гири на цепочке (таких на выставке четыре). Самый большой – царь-якорь весом 15 тонн.

Чтобы доставить царь-якорь в парк, провели целую спецоперацию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

– Как мы его сюда доставляли и устанавливали… Это была отдельная спецоперация, – улыбается директор парка Андрей Кононов. – Хорошо, что везти далеко не пришлось: он отыскался на Котлине.

Якоря для выставки собирали не только по Кронштадту, но и по Петербургу и Ленобласти. Теперь создатели экспозиции хотят узнать историю каждого многотонного красавца, чтоб поделиться ею с посетителями.

На выставке можно, например, узнать, что в Средневековье якоря делали из камня и дерева. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, коллекция якорей разместилась в адмиралтействе неслучайно. Через дорогу – Якорная площадь, на месте которой в XVIII веке действительно сушили и красили якоря.

– Когда проектировали площадку, опирались на исторический образ соседней площади, – объясняет главный архитектор парка Илья Юсупов. – Мы поставили себе главной задачей сохранить память места.

Еще один привлекательный объект – уменьшенная копия форта «Чумной», окруженная «морем» синего резинового покрытия. Ее оформили как арт-пространство для проведения выставок и мероприятий. Сейчас стенды рассказывают об истории фортификации и о противочумной лаборатории, которая работала на острове-крепости.

В «Патриоте» построили свой форт «Чумной». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По-соседству – другая всепогодная выставка. Ее посвятили истории флота и планам по развитию Кронштадта. Здесь же – подиум для церемоний с четырьмя флагштоками: 12-метровый – для российского триколора, а три 8-метровых – для Андреевского флага, флага Петербурга и Кронштадта, а также знамен организаций, которые решат провести в «Патриоте» мероприятия.

РУКАМИ… ТРОГАТЬ!

Вдоль стенок адмиралтейства выстроилась техника морской пехоты. Бронетранспортеры, пушки, даже редкая «Шилка» – здесь свыше десятка машин.

– Мы пошли вразрез с музейными принципами: к технике можно подходить, можно ее трогать, можно на нее залезать (детям – под присмотром родителей), – уточняет Андрей Кононов.

В коллекцию собрали с десяток военных машин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За военной техникой скромно стоят рейдовые бочки, которые люди обычно видят лишь издали. Рядом – коллекция гребных винтов: масса самых крупных – по 7 тонн.

Интерактивный пул представили три площадки. На первой выставили два катера – «Кронштадт» и «Ленинград». Боцманы будут проводить здесь мастер-классы – учить гостей швартовать суда и вязать морские узлы.

Украшением зеленой зоны стали два катера – «Кронштадт» и «Ленинград». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На второй интерактивной площадке поставили две шлюпки, 4– и 6-весельную. Если в обычном парке люди просто катаются на лодках, то в парке «Патриот» на лодках предлагают учиться правильно грести и ставить паруса.

Боцманы обучать вязать узлы и ставить паруса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Третью живую площадку отвели под морской бой. Тетрадки в клеточку не понадобятся: для ребят установили четыре игровых доски и закупили миниатюрную флотилию, вплоть до «четырехпалубников».

Для игры в морской бой закупили миниатюрную флотилию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОЖИВИТЬ «АТАКУ ВЕКА»

Третью очередь парка откроют 19 марта 2022 года, в День моряка-подводника. Следующий этап развития «Патриота» увековечит «подводника №1» Александра Маринеско. Проект назвали «Поднять перископы!». Его уже поддержал Фонд президентских грантов, идет проектирование, а работы на площадке стартуют прям завтра, 1 августа.

– Я как офицер ВМФ прекрасно знаю подвиг Героя СССР Маринеско. Его незаслуженно обделили вниманием, – считает Кононов. – В России есть мемориальные доски, есть памятники, но нет ни одного музея Маринеско. Мы решили это исправить.

Директор парка Андрей Кононов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Музей, придуманный вместе с ветеранами и потомками подводника, будет необычным. В парке имитируют отсек субмарины с торпедным аппаратом внутри. На экранах транслируют информацию о подвиге Маринеско, о подлодке и экипаже, которым он руководил, и о боеготовности ВМФ в годы Великой Отечественной.

Каждый сможет, после сигнала командира, нажать кнопку и «запустить» торпеду: на мониторах в этот момент компьютерная графика оживит «атаку века» 30 января 1945-го – легендарное потопление немецкого судна «Вильгельм Густлофф».

МЕЧТА ОФИЦЕРА

В будущем в центре парка «Патриот» заработает фонтан в виде парусника. Он будет не только журчать водой, но и звучать, переливаться разными красками и даже стрелять из пушек.

Еще одна мечта «Патриота» – восстановить Офицерский мост, который некогда был перекинут через Обводный канал и соединял адмиралтейство с Домом офицеров. Сейчас раздвижная пешеходная переправа утрачена. Ее остатки обнаружили, обследуя канал.

Экспозицию на свежем воздухе дополняют тяжеленные гребные винты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

– В Комитете имущественных отношений уже прошло два совещания на тему Офицерского моста, – рассказывает Кононов. – Мы выяснили его историю и статус собственности. Теперь нужно восстановить и легализовать. Идет подбор документов, а затем нужно дождаться распоряжения властей Петербурга на восстановление и реставрацию. Это дело нескольких лет.

Есть подвижки и с самим Обводным каналом, который тоже хотят вернуть к жизни. Главное – разобраться, в чьей собственности его набережные. Готовят к восстановлению и бывшие склады адмиралтейства. Сейчас эти федеральные памятники в аварийном состоянии. Но здания уже передали в собственность парка, в процессе – документы на их реставрацию.

КСТАТИ

Для развития транспортной системы Кронштадта, который привлекает все больше туристов, построят еще одну развязку с КАД и реконструируют три улицы. А вот больших автостоянок ни в адмиралтействе, ни рядом с ним не планируют. Причина в особом расположении парка – на территории ЮНЕСКО, через дорогу от Морского Никольского собора.

СПРАВКА «КП»

Парк культуры и отдыха «Патриот» вот уже 3 года создает Западный военный округ. Проект поддерживают Фонд президентских грантов, фонд «Кронштадтский морской собор», губернатор Петербурга Александр Беглов и полпред президента по Северо-Западу Александр Гуцан.

В адмиралтействе уже есть часовня, аллея адмиралов и яблоневый сад. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В первой очереди парка в Кронштадтском доковом адмиралтействе ранее открыли аллею адмиралов, мемориал первым руководителям Кронштадта, восстановленную часовню Петра и Павла (в ней проходят церковные службы), уличный кинотеатр и исторический яблоневый сад. С учетом второй очереди, благоустроили 5 гектаров адмиралтейства из 24.

В другой части Котлина «Патриот» организовал самую большую выставку глубоководных аппаратов в мире. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В другой части Котлина, на Западной Усть-Рогатке, «Патриот» ранее открыл крупнейшую выставку глубоководных аппаратов в мире и пришвартовал эсминец «Беспокойный». До пандемии гости могли подняться на борт корабля на экскурсию.

КОНКРЕТНО

Мемориально-парковая зона:

Где: Кронштадтское доковое адмиралтейство, ул. Коммунистическая, 7А.

Режим работы: с 10.00 до 22.00.

Вход: бесплатно.

Выставка минно-торпедного и ракетно-артиллерийского вооружения и экспозиция глубоководных аппаратов:

Где: Западная дамба Усть-Рогатки, ул. Макаровская, 2А.

Режим работы: с 10.00 до 21.00.

Вход: бесплатно.