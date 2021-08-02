Девятилетний мальчик нашел трупы своих родителей дома в Петербурге

Девятилетний мальчик нашел трупы своих родителей в квартире в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге девятилетний мальчик нашел своих родителей дома мертвыми. История произошла в квартире дома на Авангардной улице по Красносельскому району. Утром в воскресенье, 1 августа 2021 года, ребенок проснулся, стал ходить по квартире, а родители продолжали "спать". Спустя время мальчик начал их будить, но безуспешно. Тогда он позвонил бывшему мужу своей мамы, который и вызвал полицию.

- В первом часу дня в полицию позвонил 31-летний петербуржец, который рассказал, что ему позвонил ребенок бывшей жены и сказал что родители не дышат, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Дверь полиции мальчик открыл сам. Внутри оперативники обнаружили два трупа - 32-летнюю маму ребенка и ее 29-летнего мужа.

В квартире специалисты провели осмотр, а трупы отправили в морг для установления причин смерти. Однако бывший супруг умершей рассказал, что женщина употребляла запрещенные синтетические наркотические вещества.

Сейчас следователи проверяют данную информацию. Мальчика забрал отец.

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