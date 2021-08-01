«После убийства покончил с собой»: В Петербурге альфонс убил мать двоих детей, привязав ее шею проводами к машине

Женщину убили во дворе собственного дома Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге попрощались с 43-летней матерью двоих детей Анной Парфеновой, в убийстве которой подозревают ее гражданского 43-летнего супруга Николая. Пара прожила вместе почти 10 лет. Но недавно Анну жестоко убили во дворе собственного дома. Ее шею привязали проводами к машине. От тяжелых травм мать двоих детей скончалась. О том, что привело к трагедии, "КП-Петербург" рассказали родственники Анны.

«ПОКУПАЛА ЕМУ ДОРОГИЕ ИНОМАРКИ, ОН БЫЛ АЛЬФОНСОМ»

- Аня познакомилась с Николаем 10 лет назад, когда была замужем за моим братом, - рассказала "КП-Петербург" родственница Анны Оксана. - Их свели общие знакомые. После этого Аня развелась и стала жить с Николаем. После случившегося с моим братом произошла трагедия. Это сложная история, он умер. И Николай стал воспитывать двух его совместных с Анной детей: сына и дочку. Поначалу они его хорошо приняли. Дети к нему бежали. Полная любовь была.

У женщины остались двое детей Фото: СОЦСЕТИ

Николай поселился в квартире Анны. Анна была без ума от него. Женщина работала торговым представителем, занималась медицинским оборудованием и хорошо зарабатывала. Сам Николай в то время не работал, позже устраивался таксистом. Но большого дохода у него не было.

- Анна всем его обеспечивала, он жил за счет нее, - продолжает Оксана. - Она ему четыре машины купила, среди них была даже Ауди А4. Но потом он начал пить. Был невменяем. На него писали заявления в полицию за то, что он мог кинуть в человека петарду, напасть на кого-то, за пьяную езду за рулем. Он так разбил подаренные машины. Но она его все равно опекала. Оплачивала ему юристов, платила его долги, когда его коллекторы искали. Выкупала свое же золото, потому что он его сдавал.

Поначалу Николай, по словам родственников, не был дома агрессивен. Поэтому Анна долгое время его терпела.

- Он ее подавлял морально, знал все слабые точки. Давил на жалось, говорил: "Мы родственники, близкие люди". А потом она начала его боятся последние годы. Дошло до того, что она от побоев оказалась в больнице, но не стала писать на него заявление. Мол - он это пьяный, сам не понимал, что творит, - продолжает Оксана. - К слову, к детям он тоже перестал хорошо относиться.

Мужчину подозревают в убийстве Фото: СОЦСЕТИ

«ПРЕДЧУВСТВОВАЛА, ЧТО ОН ЕЕ УБЬЕТ»

В последний год из-за таких отношений Анне потребовался психолог. Она готовилась к расставанию. Но, по словам родственников, она предчувствовала, что все может кончиться плохо.

- Она активно изучала вопрос своих похорон последние полгода, просила ее кремировать, если с ней что-то случится. Она думала об этом, беспокоилась: "Ты точно позаботишься о моих детях?", - вздыхает родственница Анны.

О расставании Анна объявила Николаю за несколько недель до произошедшего. Она выгнала его из своей квартиры. Тот пытался вернуться, но все тщетно. После этого он активно стал искать встречу с ней.

Двое детей теперь живут с Оксаной Фото: СОЦСЕТИ

- После расставания с ней, он понял, что лишился хорошей жизни, лишился всего, в том числе недвижимости, ему негде жить, кроме как у нее. И он не хотел, чтобы она была с другим, - пожимает плечами Оксана. - Поэтому спланировал преступление. Николай ее выманил смс-сообщениями из дома. Сначала просил обувь, она ему ее скинула. Затем придумал другой предлог. Сказала, что у него у машины разрядился аккумулятор. И ему нужен ключ, чтобы накинуть клеймы. Она вышла во двор. И он те самые провода от аккумулятора накинул ей на шею и привязал к машине. Ее сын в этот момент был дома и видел этот конфликт.

После случившегося Николая искала полиция. 1 августа силовики нашли его машину с трупом внутри.

- Он покончил с собой, так мне сказали сотрудники правоохранительных органов, - пояснили Оксана. - Саму Аню мы сегодня кремировали и похоронили. Ее дети тяжело восприняли утрату. Сейчас они живут вместе со мной. Я буду оформлять на них опеку.

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