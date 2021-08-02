Потоп и шквал надвигаются на Петербург: непогода обрушится на город в течение суток

Ливень и сильный ветер ждут в Петербурге в течение суток. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проливные дожди и шквалистый ветер обрушится на Петербург в ближайшие сутки. Непогоду, которая ударит также по Новгородской и Псковской областям, принесет циклон Guido («Гвидо»), пришедший из Европы. Об ударе стихии жителей северо-запада предупреждает метеоролог Евгений Тишковец.

- Внимание! Потоп и шквал надвигается на Санкт-Петербург, Псков и Великий Новгород! В ближайшие сутки, в результате атаки циклона «Guido», центр которого сейчас раскручивается над Беларусью, северо-запад России накроет мощной стеной дождевых туч, сопровождаемых грозами и шквалистым усилением ветра в порывах до 20-25 метров в секунду, - сообщает Тишковец в своем Инстаграме.

Кроме ветра, на города и поселко обрушатся потоки воды. Так, в Петербурге метеорологи ожидают до 60 мм осадков за 12 часов, что составляет 75% месячной нормы. Во Пскове за то же время выпадет до 46 мм, а в Великом Новгороде – 34 мм осадков.

По прогнозам петербургского гидрометцентра, ветрено и дождливо в городе будет в понедельник и вторник, воздух в эти дни прогреется до +19...+21 градуса. А к среде,4 августа, погода улучшится и выглянет солнце. Термометры покажут +20...+22.