Две трети месячной нормы дождей выпало в Петербурге за 12 часов

Больше половины месячной нормы осадков выпало в Петербурге 2 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На протяжении всего понедельника, 2 августа 2021 года, в Санкт-Петербурге шел дождь. Он то усиливался, то ослабевал, но не заканчивался до самого утра 3 августа. В итоге в городе затопило дороги, пешеходные переходы, а на Кольцевой автодороге размыло обочину. По данным ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, за 12 часов в Северной столице выпало больше половины месячной нормы осадков.

- В Северной столице только за последние 12 часов, по данным на 6 часов утра 3 августа, выпало 48 миллиметров осадков, что составляет почти 2/3 от нормы августа - 59 процентов, - поделился Леус.

Всему виной циклон Guido, который пришел в Северную столицу из Европы и продолжает смещаться на север Карелии. Во вторник, 3 августа, в Петербурге дождь продолжится, но уже не такой непрерывной стеной, как был днем ранее.

https://www.spb.kp.ru/daily/28311/4453718/Напомним, что накануне ливень начал подтапливать дороги. Так, машины почти "плыли" на Гостилицком шоссе, а на улице Уточкина припаркованные автомобили оказались в воде. Хуже всего оказалось на внутреннем кольце КАД, где ливень размыл обочину, которая, в итоге, обвалилась.

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