Последствия ливня в Санкт-Петербурге 2 августа 2021: Город уходит под воду, дороги в пробках и авариях

«Комсомолка» показывает последствия мощного ливня в Санкт-Петербурге, произошедшего 2 августа 2021 года [фото, видео]

«Комсомолка» сделала подборку наиболее интересных последствий ливня в Санкт-Петербурге, который обрушился на город в понедельник, 2 августа 2021 года. Да и сейчас, во вторник, стихия не утихает. Напомним, непогоду в Северную столицу принес циклон под названием Guido. Вместе с ливнями он захватил и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Почти весь день в Петербурге была такая картина. Фото: "Яндекс. Погода"

К счастью, пока что ураган в городе ничего не сносил и не отрывал. Основной дискомфорт доставляет ливень – синоптики предрекали выпадение до 60 мм осадков всего за 12 часов. Это, между прочим, около 75% месячной нормы.

Подтопление на Гостилицком шоссе в Петергофе. Фото: vk.com/spb_today

На 70-м километре внутренней стороны КАД дождь размыл обочину. Водители с осторожностью объезжали участок, на место выехали дорожные службы. В городе вечером царили 9-балльные пробки.

Ливень размыл обочину КАД. Фото: vk.com/spb_today

Водитель «Пежо» на ЗСД не смог справиться с управлением автомобиля и улетел в «заплыв» по платной трассе, в итоге въехав в попутную иномарку. По предварительной информации, в ДТП никто серьезно не пострадал.

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Дороги Петербурга в целом начало подтапливать. К этому были готовы аварийные бригады «Водоканала», но не ливневка. К примеру, на Гостилицком шоссе машины почти что плыли. А на улице Уточкина под воду погрузились припаркованные авто. А самый большой потоп случился в Ломоносове. Очевидцы предполагают, что это природный ответ на продолжительную аномальную жару.

Улица Уточкина в Приморском районе приспособлена, скорее, для уточек, а не для автомобилей. Фото: "Мегаполис"

- Вокзал снова стал причалом! Похоже, погода в Петербурге наверстывает упущенное, - пишет Леонид в группе «Мы ломоносовцы» во «Вконтакте».

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Добавим, что самое жуткое происшествие во время ливня произошло на платной трассе М-11 по направлению из Петербурга в Москву. Там грузовик «Скания» влетел в попутную фуру «Вольво». Водитель первого авто погиб на месте. Все полосы дороги оказались в грудах искореженного металла. Мертвые пробки растянулись минимум на 5-6 часов.