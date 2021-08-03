Некомпетентность конкурсного управляющего или ошибка суда Великого Новгорода — решится в Санкт-Петербурге. Фото: freepik.com.

Начавшаяся в Великом Новгороде и затянувшаяся тяжба вскрыла проблемы правосудия, связанные с занятостью системы большим количеством споров. Зачастую в делах о банкротстве перегруженные суды полагаются на компетентность и непредвзятость конкурсных управляющих, назначенных для защиты интересов кредиторов.

Однако дело Олега Баронова показало, что такая модель не всегда приводит к справедливому решению.

Незадолго до банкротства ООО «Реставратор» его руководство решило выплатить компенсацию за разрыв трудового договора одному из своих топ-менеджеров. Такая банальная сделка давно известна судебной практике. Банкрот обратился к должнику — ООО «Партнер Премиум» и попросил вместо возврата долга расплатиться с Бароновым по сделке о продаже оборудования будущему обладателю этой компенсации. Таким образом, Баронов получил оплату и отгрузил оборудование на 56 млн рублей топ-менеджеру.

В ходе банкротства конкурсный управляющий, вместо оспаривания основания для выплаты компенсации, оспорил форму выплаты — платёж от ООО «Партнер Премиум» Баронову. Якобы, именно это и нанесло ущерб банкроту. По принятому решению уже лишившийся своего имущества Баронов должен выплатить его стоимость в конкурсную массу.

Так вместо роли независимого менеджера, от действий которого зависит объективность процедуры, конкурсный управляющий занял странную позицию и не учёл интересы сторон. Логические и фактические противоречия в обосновании заявления управляющего остались незамеченными в суде первой инстанции в Великом Новгороде и апелляции в Вологде. Возможно, суды не критически подошли к заявленному требованию и излишне положились на добросовестность конкурсного управляющего.

Дмитрий Козин, управляющий партнёр юридической фирмы Clever’s Bright, выразил своё мнение по делу: «Ситуация с кейсом странная. Реституция должна приводить к восстановлению первоначального положения сторон. Эта цель не достигнута. В результате пострадал не топ-менеджер банкрота, вероятно выводивший деньги, а стороннее лицо, с которым расплатились платежом компенсации. Выходит, что выплачивать огромные суммы руководству перед банкротством можно, а расплачиваться ими в дальнейшем с третьими лицами нельзя. Такой подход не представляется справедливым. Тот, кто имел цель обогатиться, сделал это, а сторонний человек лишился проданного имущества и должен выплатить его стоимость в конкурсную массу. То есть он пострадал дважды! Не говоря уже об арифметической ошибке, допущенной в решении. Похоже, Баронова обязали вернуть в конкурсную массу на несколько миллионов рублей больше, чем он получил за оборудование».

Если ли шанс восстановить справедливость? Ответ даст кассационная инстанция в Арбитражном суде Северо-Западного округа г. Санкт-Петербурга.