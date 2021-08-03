Смольный показал проект планировки продолжения коричневой ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»

Смольный сдвинул с места работы по проектированию продолжения коричневой линии метро. Фото: Артем КИЛЬКИН

Дело строительства метро на юго-западе Петербурга сдвинулось с мертвой точки. Правда, совсем чуть-чуть. Смольный опубликовал проект планировки продолжения Красносельско-Калининской (коричневой) линии метро от станции «Казаковская» до станции «Сосновая Поляна».

- Проект планировки с проектом межевания территории выполнен ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «СЕВЗАПИНЖТЕХНОЛОГИЯ» по заказу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, - говорится в пояснительной записке.

В документе говорится о размещении будущих объектов подземки - предполагаемой трассировке будущего продолжения линии.

Напомним, что конкурс на проектирование строительства участка от «Казаковской» («Юго-Западной») до «Сосновой Поляны» был объявлен еще в 2019 году. Его выиграл петербургский «Ленметрогипротранс», предложивший выполнить работы за 740 миллионов рублей. Но потом итоги конкурса оспорил столичный «Метрогипротранс».

Санкт-Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы жалобу москвичей удовлетворило. А повторный конкурс выиграл «Метрогипротранс», запросивший на 250 млн рублей больше После этого петербуржцы оспорили это решение в суде, но получили отказ.

Напомним, что по заявленным ранее планам 8-километровый участок от «Казаковской» до «Сосновой Поляны», включающий в себя станции «Брестская», «Улица Доблести» и «Петергофское шоссе», должны были быть построены к 2028 году. Однако реальных сроков сдачи этого участка ветки на данный момент никто не называет.