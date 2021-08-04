Холдинг «РСТИ» сдал в эксплуатацию школу в Приморском районе. Фото: пресс-служба холдинга «РСТИ».

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 1600 мест, расположенной на улице Лидии Зверевой, д. 3, корп. 2, стр. 1 в Приморском районе Санкт-Петербурга. Объект построило ООО «БалтИнвестСтрой», входящее в состав холдинга «РСТИ» (Росстройинвест).

Фото: пресс-служба холдинга «РСТИ».

Здание общей площадью почти 31,4 тысяч кв. м состоит из двух учебных блоков, а также общешкольных помещений. В первом корпусе расположена начальная школа с учебными классами, кабинетами продленного дня, комнатой труда и компьютерным классом.

Фото: пресс-служба холдинга «РСТИ».

Во втором корпусе находятся основная и старшая школы с учебными классами, мастерскими, помещениями для занятий творчеством. Среди общешкольных помещений — столовая на 600 мест, два бассейна, два спортзала, а также зал хореографии и актовый зал. Открытие школы запланировано на сентябрь.

Фото: пресс-служба холдинга «РСТИ».

- Мы рады завершить строительство одной из самых крупных школ в городе. Здание соответствует самым высоким стандартам — в нем есть всё необходимое для успешной учебы и гармоничного развития детей, в том числе два бассейна и спортзала, а также благоустроенная территория со спортивными площадками и футбольным полем, — прокомментировала генеральный директор холдинга «РСТИ» Валентина Калинина.