Взрыв произошел во время интервью депутатов у администрации Смольнинского МО в Петербурге

Рядом со зданием МО Смольнинский в Петербурге произошел взрыв Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в центре города произошел взрыв. В 19:31 часов в среду, 4 августа 2021 года, на пульт экстренной службы поступило сообщение от депутата Смольнинского муниципального образования о том, что у дома 60 по Суворовскому проспекту что-то ворвалось. На место сразу же выехали силовики и спасатели.

- Установлено, что в доме, рядом с которым произошел взрыв, находится администрация Смольнинского муниципального образования Петербурга, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Как пояснили очевидцы, в тот момент, когда на улице что-то взорвалось, депутаты давали интервью в здании. Благо, пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался.

Специалисты изъяли с места ЧП тампон со следами вещества красного цвета, фрагмент пиротехнического дымного факела, пластиковый корпус с проводами и антеннами. На данный момент на месте проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Смотреть видеосюжет Взрыв файера произошел у входа в здание МО "Смольнинское" в Петербурге

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