Проливные дожди накроют Петербург в выходные

Сильные дожди обещают в субботу и воскресенье. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сильные дожди опять идут на Петербург. Новый циклон начнет влиять на город уже в ближайшие выходные и над Северной столицей, только-только просохнувшей от аномального ливня, снова разверзнутся хляби небесные.

- Такого супердождя, который был в понедельник, сейчас не ожидается. Но погода на выходные будет мало комфортной. В пятницу еще существенных осадков не ожидается. Регион будет находиться на периферии циклона, приближающегося с территории Беларуси. Днем облачно и не выше +20 градусов. А вот в субботу и воскресенье Северная столица окажется под влиянием циклона, - рассказал «КП-Петербург» ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Первый день уик-энда окажется не только самым дождливым, но и ветреным. По данным метеорологов, днем резкие порывы могут достигать 15 метров в секунду.

- В субботу будет облачно, много дождей. Они пройдут и в ночь на воскресенье, а ближе к обеду 8 августа осадки начнут прекращаться, станут кратковременными, выглянет солнце. Из-за этого станет чуть теплее, где-то +21...+23 градуса, - отметил Михаил Леус.

Но такого потопа, как был в понедельник, все же ждать е стоит. Если 2-3 августа на Петербург вылилось 70% от месячной нормы осадков (81 мм для августа), то за выходные ожидается примерно четверть от этого объема.