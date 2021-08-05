73-летний скейтбордист поразил жителей Петербурга

Дедушку-скейтера заметили в Петербурге. Фото: instagram.com/timukhinmax

Возраст, он в голове. Петербуржцы восхищаются 73-летним скейтером, видео с которым появилось на днях в соцсетях. Ролик с мчащимся пенсионером моментально набрал популярность и кучу репостов.

- Игорю 73 года. Он катается на скейте с 1981-го, - написал в своем Инстаграме, где и опубликовано видео, петербургский серфер Макс Тимухин.

Пользователи соцсетей остались в полном восторге: «Это просто супер»; «Огонь дедуля»; «Круто»; «Вот бы мне так в 73 года», - пишут они в комментариях.

Интересно и то, что мужчина ехал на скейте не боком, как делают обычно, а лицом к движению: «Техника как у олдскульных лыжников!». Сам скейт тоже заслуживает внимания, это не современная доска, а старая советская модель «Спринт», продававшаяся лет 20-30 назад.

Отметим, что поездка проходила по Светлановскому проспекту, на фоне сносимых корпусов завода-гиганта «Светлана», еще одного признака уходящей советской эпохи.