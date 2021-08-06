Как студентка из Петербурга помогла украинским телефонным мошенникам обналичить 50 миллионов рублей, украденных с карт россиян

Студентка уверяет, что не знала о мошенниках Фото: СОЦСЕТИ

Телефонные мошенники с Украины уже давно отточили свой бизнес по обману российских пенсионеров: аферисты пользуются тем, что российским силовикам сейчас до них не дотянуться. Но в одиночку колл-центру с условного Киева не получить деньги с доверчивых жертв, для этого им нужны «местные агенты». И ими активно становятся некоторые россияне. Только в одном Петербурге накрыли уже третью крупную ячейку украинских помощников. Но в этот раз организатор схемы (таково подозрение следствия) оказался довольно необычным... Это 21-летняя студентка Алина (имя изменено – прим.ред.). Девушка уже пошла на сделку со следствием и утверждает, что она всерьез думала, что работает на бирже…

«УКРАЛИ С КАРТОЧКИ 50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ»

Алина с виду девочка-припевочка. Студентка факультета социальных технологий СЗИУ РАНХиГС. Активистка, волонтерка и один из руководителей университетской школы кураторов первокурсников. Миловидная внешность, тактичная в общении, любимица преподавателей и студентов.

Девушка довольно активно рассказывает о себе в соцсетях. А ее однокурсники ставят ее в пример остальным.

Студентка - активистка университета Фото: СОЦСЕТИ

- Любимый цвет у меня голубой, - делится в соцсетях Алина. – Я оптимистичная, разносторонняя и сильная. Существо, с которым я себя ассоциирую, - лиса.

В жизни Алины-лисы было все прекрасно до тех пор, пока к ней неожиданно не нагрянули силовики. По версии следствия, она может быть руководителем местной ячейки помощников украинских мошенников. Вместе с ней в паре работали еще двое исполнителей – безработные 20-летний Сергей и 27-летний Александр.

- На преступную группу вышли во время отработки мошенников, которые под видом сотрудников служб безопасности банков крали деньги с карточек, - рассказал источник «КП-Петербург». – Сейчас известно, что группа работала с января 2021 года. По версии следствия, у всех троих были распределены роли. Девушка, например, контактировала с неизвестными мошенниками, которые находятся в том числе на территории Украины в оборудованных call- центрах.

Парней обвиняют в обналичивании украденных денег Фото: СОЦСЕТИ

Деньги со счетов жертв аферисты переводили на банковские карты номиналов. Алина, как считает следствие, контролировала этот процесс – следила за всеми поступлениями на счета и снятием с них денег. При этом на работу, по словам оперативников, она сама и подобрала себе тех самых Сергея и Александра. Парни нужны были, чтобы снимать деньги в банкоматах.

На криминальное трио оперативники отдела по борьбе с киберпреступностью вышли, когда расследовали дело об обману петербурженки почти на 50 миллионов рублей! Однако в деле могут быть и другие эпизоды.

«СТУДЕНТКА ХОТЕЛА ЗАРАБОТАТЬ»

Сама же Алина утверждает, что якобы не знала об обмане пенсионеров. Говорить с корреспондентами «КП» она отказалась. Ее слова передал адвокат.

- Алина просто молодая девчушка, которая попала в сложную жизненную ситуацию, - уверяет «КП-Петербург» адвокат девушки Сергей Ларин. - Когда все это начиналось, понимания того, что это мошенники и аферисты не было. Она не была в курсе, на кого работает. Думала, что это какая-то биржа. Ни о какой организации ОПГ, ни о каком подборе персонала с ее стороны речи не идет. Человек, будучи молодым студентом, просто хотел заработать. О том, что она работает на аферистов, она узнала лишь от оперативников.

Сейчас девушка дает показания следствию Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас Алина, по словам адвокатов, активно сотрудничает со следствием, заключив досудебное соглашение.

- По ее показаниям сейчас возбуждают дела по всей стране, там не один эпизод, - уточняет адвокат. – И по уголовному делу проходят далеко не три человека. Как минимум двое или трое сейчас находятся в СИЗО, еще двое или трое под подпиской о невыезде. А кража 50 миллионов рублей со счетов – это всего лишь новый эпизод. Работа оперативников длится уже больше месяца.

Алина, по словам своего защитника, узнав всю правду о работодателях, впала в депрессию.

- Это удар для нее, как мешком по голове, - добавляет Сергей Ларин. - Она сидела на жестких успокоительных. Сейчас она будет продолжать учиться и пытается своим поведением все исправить.

Сами же полицейские уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество группой лиц». По этой статье им грозит до 5 лет колонии.

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