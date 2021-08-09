«Был тихий час»: в детском саду рассказали о ЧП с вооруженным мужчиной в Кудрово

Мужчина, залезший на крышу веранды садика, мог спасаться от преследователей. Фото: СОЦСЕТИ

Работники частного детского сада «Маленькая страна» рассказали о ситуации с вооруженным ножом мужчиной, проникшим на территорию садика. ЧП произошло на Европейском проспекте в Кудрово, где расположен детсад. Около трех часов дня на территорию учреждения через забор забрался неизвестный молодой мужчина. Воспитатели сразу же вызвали полицию.

- У нас был тихий час, все дети спали в помещении. Этот мужчина убегал от других мужчин и решил, что можно спрятаться в детском саду. Перепрыгнул через забор и бегал по крышам веранд. Нож у него не видели. Все дети живы и здоровы. Они его не видели, спали. Персонал тоже был в помещениях, испугаться не успели. Минут 15 он побегал и скрылся. Сейчас уже у нас приехала охрана и полиция, - рассказала «КП-Петербург» администратор Юлия Кащеева.

Территорию и помещения садика тем не менее проверили сотрудники частного охранного и полицейские. Сейчас в садике все еще остается охрана, местонахождение мужчины и его личность устанавливается.

- В Кудрово уже ничего не происходит. Там молодой человек, видимо, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (не нам судить) проник на территорию частного детского сада «Маленькая страна». В помещение садика он не зашел, был только снаружи. Пострадавших нет. Сад обслуживает ЧОП. Когда они выехали, он, видимо, приметил машину и оттуда быстренько сбежал. По камерам совместно с правоохранительными органами будут вычислять, что это за молодой человек, - сообщили «Комсомолке» в администрации Всеволожского района Ленобласти.

По факту ЧП ведется проверка, решение о возможном возбуждении уголовного дела примут позднее.