Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 августа 2021 15:36

«Был тихий час»: в детском саду рассказали о ЧП с вооруженным мужчиной в Кудрово

По словам сотрудников садика, они сразу вызвали охрану и полицию
Авторы (3):
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Мужчина, залезший на крышу веранды садика, мог спасаться от преследователей.

Мужчина, залезший на крышу веранды садика, мог спасаться от преследователей.

Фото: СОЦСЕТИ

Работники частного детского сада «Маленькая страна» рассказали о ситуации с вооруженным ножом мужчиной, проникшим на территорию садика. ЧП произошло на Европейском проспекте в Кудрово, где расположен детсад. Около трех часов дня на территорию учреждения через забор забрался неизвестный молодой мужчина. Воспитатели сразу же вызвали полицию.

- У нас был тихий час, все дети спали в помещении. Этот мужчина убегал от других мужчин и решил, что можно спрятаться в детском саду. Перепрыгнул через забор и бегал по крышам веранд. Нож у него не видели. Все дети живы и здоровы. Они его не видели, спали. Персонал тоже был в помещениях, испугаться не успели. Минут 15 он побегал и скрылся. Сейчас уже у нас приехала охрана и полиция, - рассказала «КП-Петербург» администратор Юлия Кащеева.

Территорию и помещения садика тем не менее проверили сотрудники частного охранного и полицейские. Сейчас в садике все еще остается охрана, местонахождение мужчины и его личность устанавливается.

- В Кудрово уже ничего не происходит. Там молодой человек, видимо, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (не нам судить) проник на территорию частного детского сада «Маленькая страна». В помещение садика он не зашел, был только снаружи. Пострадавших нет. Сад обслуживает ЧОП. Когда они выехали, он, видимо, приметил машину и оттуда быстренько сбежал. По камерам совместно с правоохранительными органами будут вычислять, что это за молодой человек, - сообщили «Комсомолке» в администрации Всеволожского района Ленобласти.

По факту ЧП ведется проверка, решение о возможном возбуждении уголовного дела примут позднее.

Мужчина с ножом ворвался на территорию детсада в Петербурге
ЧППроисшествия: ЧП