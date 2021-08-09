Из-за вечных протечек станция метро «Дунайская» в Петербурге зарастает мхом

Сырая станция – во временном управлении метрополитена: полностью подземке ее не передали из-за недоработок. Причина в массе недоделок. Фото: vk.com/stoplistspb

Станция метро «Дунайская» в Санкт-Петербурге снова плачет и «приносит извинения за временные неудобства»: закрыта одна из лестниц, ведущая в сторону улицы Ярослава Гашека и Бухарестской. Причина – нескончаемая битва с протечками.

«Водопроявления» превратили «Дунайскую» в декорации для фильма ужасов: на стенах – белые потеки, ступени поросли мхом. А, может, и плесенью, подозревают пассажиры. И все это – на станции, которая открылась меньше двух лет назад.

– Проблема есть. Станция в плачевном состоянии, к сожалению. Протечки начались с самого открытия «Дунайской», – вздыхают в «Петербургском метрополитене». – Периодически станция просыхает (поэтому на стенах есть соляные разводы). А когда дождь – то прям вода…

Сырая во всех смыслах станция – во временном управлении метрополитена: полностью, по документам, замшелую «Дунайскую» подземке еще не передали. Причина в массе недоделок.

– Пишем обращения в «Метрострой», он должен выполнять работы в рамках гарантийных обязательств. Но на сегодня ничего пока не делается, – добавляют в метро. – Такая ситуация все два года: периодически приходят, что-то поделают, потом уходят, и вскоре станция опять течет.

Ради безопасности пассажиров, которые могут поскользнуться на мокром полу и заросших мхом ступеньках, один из спусков на станцию пришлось закрыть. Вода в нем по щиколотку, конечно, не стоит (все уходит в канализацию), но службе тоннельных сооружений метрополитена задачек прибавляет: в ожидании гарантийных работ специалисты «делают все возможное».

– Самая ли проблемная из станций «Дунайская»? Не могут ответить, – грустно добавляют в управлении подземкой. – Ведь есть еще «Беговая», «Зенит»… Все недоработки на станциях зафиксированы.

ОФИЦИАЛЬНО

«Метрострой»:

– Комиссия в составе «Метростроя», «Ленметрогипротранса» (проектная организация) и Дирекции транспортного строительства (заказчик работ) проводят комиссии, регулярно встречаются и решают вопрос. На данный момент мы ждем от проектировщика проект методики по устранению водопроявлений.

Вообще водопроявления на станциях метро – это относительно нормально. Но «Дунайская» была построена по новой технологии. И причины течей на ней до сих пор неясны. Установить их мы должны вместе с «Ленметрогипротрансом» и дирекцией.

Были сомнения, что при строительстве мы гидроизоляцию неправильно положили. Даже плитку вскрывали, чтобы это проверить. Но все было сделано по проекту. Видимо, причина в новой технологии.

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