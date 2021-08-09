Полиция задержала мужчину, ворвавшегося с ножом в детсад в Кудрово

Вооруженного мужчину, ворвавшегося в детсад в Кудрово, удалось задержать. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Сотрудникам полиции удалось оперативно задержать мужчину, который ворвался с ножом на территорию частного детского сада в Кудрово, что под Петербургом. Напомним, все произошло днем в понедельник, 9 августа. В тот момент дети спали, потому что у них был тихий час. Воспитатели вызвали на место ЧОП и полицию, что напугало нежданного гостя. Внутрь он в итоге не забежал, а прыгал по крышам веранд и что-то неразборчиво кричал. Позже ему удалось сбежать, но ненадолго.

- 32-летний мужчина ранее судим. Его задержали и доставили в местный отдел полиции. Пока что проводится дальнейшая проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

У задержанного Михаила есть маленькая дочь. Не исключено, что она была в том самом детском саду. Фото: СОЦСЕТИ

По информации источника «КП-Петербург», буйный беглец был один, его оперативно скрутили неподалеку от детсада, там же в Кудрово. Как выяснила «Комсомолка», мужчину зовут Михаил. Он занимается ковкой и расчисткой лошадей в Северной столице и в Ленобласти. У него есть жена и маленькая дочь.

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По словам сотрудников садика, они сразу вызвали охрану и полицию (подробности)