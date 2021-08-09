Пятерых истощенных нерп выходили и выпустили в Ладожское озеро

Петербургские ветеринары вернули в Ладожское озеро пятерых нерп после реабилитации. Фото: «Водоканал Санкт-Петербурга»

Петербургский Фонд друзей балтийской нерпы устроил выпускной для пятерых своих подопечных. Кольчатых ластоногих отправили в родные пенаты – в Ладожское озеро. Ранее они лечились в городском ветеринарном Центре реабилитации. Всех их нашли в истощенном состоянии. И вот, сейчас все из них умеют самостоятельно охотиться, а еще и весят около 20 килограммов. Разве что «дюймовочка» Ладушка смогла набрать только 16 кг, ввиду врожденной маленькой длины тела.

Малыши с воодушевлением отправились в родные пенаты. Фото: «Водоканал Санкт-Петербурга»

Безусловно, все внимание к себе приковала нерпа-обладатель самого громкого имени за всю историю существования Фонда – Ларион Ларионович Ларионов. Так малыша назвали, потому что его обнаружили возле поселка Ларионово в Приозерском районе Ленобласти. К тому же нашла нерпу женщина с фамилией… Ларионова. Малыш поначалу очень боялся ветеринаров и даже умер во время принудительного кормления.

- У него остановилось сердце и прекратилось дыхание. Но, к счастью, Лариону в дальнейшем не понравилось «развлекаться» подобным образом. После восстановления работоспособности организма он сразу успокоился и стал вполне прилежным пациентом, соблюдающим прописанную диету, - шутят сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы.

Нерпы поглядели друг на друга да устремились вдаль. Фото: «Водоканал Санкт-Петербурга»

Остальных нерп тоже назвали в честь географических объектов. Разве что Ладушке дали имя после голосования петербуржцев.

- Она стала не только самым маленьким пациентом этого сезона, но и вторым после Крошика (легендарной нерпы, решившей жить с людьми в Петербурге – Прим.Ред.) по маловесности животным, попавшим в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, - добавляют в пресс-службе петербургского «Водоканала».

Никто из этих пятерых нерп оставаться с людьми не захотел. Все малыши относительно бодро допрыгали до воды Ладожского озера, а потом скрылись за горизонтом.