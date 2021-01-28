Нерпа Крошик запустил YouTube-канал и опубликовал умилительное видео

Петербургская нерпа Крошик просит подписаться на его YouTube-канал / Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

"Фонд друзей балтийской нерпы", который спасает ластоногих, живущих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, запустил свой YouTube-канал. В нем специалисты будут публиковать видео о своей работе и жизни тюленей, в том числе знаменитых нерп Крошика и Шлиссика. Первый, являющийся теперь официальным лицом фонда, даже записал умилительное обращение к подписчикам поддержать канал.

- Замдиректора "Фонда друзей балтийской нерпы" по связям с общественностью гражданин Крошик призывает подписываться на канал и увеличивать число просмотров, - рассказали в фонде.

На кадрах Крошик активно машет и бьет ластами по воде, призывая поднимать активность пользователей сети.

В фонде добавили, что канал станет еще одним, хоть и небольшим, но источником дохода за счет просмотров роликов.

- При этом, никаких денег вносить не надо, монетизация происходит за счет количества подписчиков и часов просмотра содержимого блога. Для начала нам нужны 1000 подписчиков и 4 тысячи часов просмотра, - добавили в фонде.

Напомним, что Крошик официально стал главным пиарщиком фонда. Приказ о назначении нерпы на должность замдиректора по связям с общественностью был подписан 23 января. Как можно заметить, ластоногий активно принялся за работу.

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