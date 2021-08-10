Единственный признак: Врач-инфекционист рассказала, как самому распознать у себя тяжелое течение COVID-19

Тяжелое течение COVID-19 требует вмешательства врачей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Единственным надежным признаком тяжелого течения COVID-19 у человека является дыхательная недостаточность. А единственным надежным признаком дыхательной недостаточности является снижение сатурации - или, иными словами, уровня кислорода в крови. Об этом в минувший понедельник, 9 августа, в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) рассказала врач-инфекционист, научный сотрудник НИИ гриппа имени Смородинцева Оксана Станевич.

- Если сатурация ниже 94% - значит, болезнь протекает по крайне мере среднетяжело и нужно обратить на это внимание как минимум своего лечащего врача, - объяснил эксперт. – При этом замерить сатурацию можно обычным пальцевым пульсоксиметром – они продаются в любой аптеке. Более того – такой прибор сегодня должен также иметь каждый уважающий себя участковый терапевт.

Замерять сатурацию, имея положительный тест на коронавирус, надо не реже четырех раз в день. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На вопрос, как правильно замерять сатурацию, Оксана Станевич отвечает: это следует делать не реже четырех раз в день – конечно, при наличии положительного ПЦР-теста, заниматься этим просто так не стоит. При этом все остальные симптомы – вплоть до лихорадки – на тяжелое течение болезни не указывают.

- Не вполне показательны, на самом деле, и результаты КТ, - констатирует специалист. – Поражение легких и нарушение дыхательной функции – разные вещи. То есть, у человека может быть поражение, условно, в 25 %, но при этом он свободно пользуется оставшимся объемом легких, дыхательная функция не нарушается, и сатурация, соответственно, не снижается. Может быть и обратная картина – поражение сравнительно небольшое, но концентрация кислорода в крови падает. Следовательно, в данном случае течение болезни среднетяжелое, несмотря на малый объем поражения.

Напомним: ранее «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» рассказывала, что в Смольном уже готовятся к очередному подъему заболеваемости коронавирусом в Петербурге - по оценкам специалистов, он может начаться в городе в конце августа-первой половине сентября и затронуть прежде всего детей.