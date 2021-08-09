Под угрозой дети: Смольный готовится к новому подъему заболеваемости коронавирусом в Петербурге

В Смольном готовятся к новому подъему заболеваемости коронавирусом - по внутренним оценкам, он может начаться в конце августа - первых числах сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге ситуация с эпидемией постепенно выравнивается: рост заболеваемости практически остановился, большинство запретов снято, город живет и дышит практически как в «доковидную» эпоху. Однако, по данным «Комсомолки», Смольный не спешит праздновать победу и уже готовится к новому эпидемиологическому подъему, который может начаться буквально в ближайшие несколько недель.

НА ИЗЛЕТЕ ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ

Как сообщил «КП» источник, близкий к городской системе здравоохранения, говорить о том, что третья волна «все», пока преждевременно.

Темпы госпитализации - основной критерий серьезности эпидемиологической обстановки - в Петербурге по-прежнему остаются высокими. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сейчас мы находимся скорее на ее нисходящей части, - уточнил собеседник издания. – Суточный прирост заболеваемости не упал до нуля (он колеблется на уровне 1 900 новых случаев, прим.ред.), к тому же у нас сохраняются достаточно высокие темпы госпитализации – а это основной показатель, по которому оценивается тяжесть эпидемиологической обстановки. На данный момент он выше, чем был на исходе второй волны, в августе прошлого года. Но тем не менее текущие темпы дают нам возможность понемногу смягчать «особый режим» - в частности, перепрофилировать городские стационары под прием обычных, не инфекционных, больных.

Важное уточнение: словосочетание «четвертая волна» (а все мы именно ее подспудно и боимся) в администрации Петербурга не употребляют – ни публично, ни в кулуарах. Вместо этого принят термин «сезонный эпидемиологический подъем».

- Речь идет о конце августа - начале сентября, - констатирует источник. – Во-первых, все начнут возвращаться из отпусков, дети пойдут в школы и детские сады – и, соответственно, активизируется социальное взаимодействие, станет больше социальных контактов.

Второй момент – SARS-CoV-2 в последнее время стал основным возбудителем сезонных инфекций, он практически вытеснил не только грипп (о чем мы не так давно писали), но и рядовые ОРВИ. А поскольку сезонные инфекции как раз традиционно идут в рост в начале осени – стоит ждать нового подъема заболеваемости «ковидом».

Эксперты отмечают: новый подъем может затронуть прежде всего детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Насколько этот подъем будет интенсивным – пока сказать не может никто, - объясняет собеседник издания. – Ясно лишь одно: чем больше людей мы успеем вакцинировать за оставшееся время, тем «мягче» он пройдет. Возможно, рост вообще будет незначительным, и на общей эпидемиологической обстановке никак не скажется.

ВИРУС РАСШИРЯЕТ АРЕАЛ

Впрочем, надеются в Смольном не только на вакцинацию. Так, например, еще одна превентивная мера – создание в городских стационарах «особого резерва» инфекционных коек с подведенным кислородом. Всего их планируется оставить чуть больше 1 000 – как раз на случай нового всплеска заболеваемости. Кроме того, сами стационары остаются «заряженными» - то есть, в случае возникновения необходимости их можно будет без труда перевести на особый режим работы буквально в считанные дни.

Точку зрения Смольного на близкую «ковид-перспективу» разделяют и специалисты. Так, по словам инфекциониста, доктора медицинских наук, профессора, Заслуженного врача России Алексея Яковлева, избежать нового эпидподъема «вряд ли удастся».

- Сейчас довольно тревожные сведения приходят из других стран, - объясняет эксперт. – В США, к примеру, отмечается резкий рост заболеваемости COVID-19 среди детей и подростков – как правило, от 10 до 19 лет. Причем болеют дети не только чаще, но еще и тяжелее – вплоть до реанимации и, к сожалению, вплоть до летальных исходов. И у нас, в России, мы эту динамику также наблюдаем. Кроме того, заболевают те, кто уже болел – причем, зачастую, не раз – и те, кто, напротив, за всю эпидемию ухитрился избежать заражения. То есть, вирус расширяет свой «ареал».

Другой фактор риска - возвращение людей из отпусков и активизация социальных контактов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В том, что COVID-19 стал чаще поражать детей, эксперты винят штамм «дельта», который сейчас является доминирующим в большинстве стран мира.

- Возможно, имеет смысл вернуться к практике разобщения коллективов, в которых были выявлены случаи заболевания, - констатирует Алексей Яковлев. – То есть, если в классе кто-то заболел – распускать класс на удаленку. Ну и вакцинироваться, конечно – в том числе подумать о скорейшей вакцинации детей и подростков.