У петербурженки нашли такую же мутацию коронавируса, как у датских норок

Всего женщина болела коронавирусом на протяжении 318 дней - без малого целый год. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У пациентки из Петербурга в организме развилась та же мутация коронавируса, что и у датских норок – при том, что женщина никогда в своей жизни не была в Дании и к норкам со звероферм не прикасалась. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) рассказала врач-инфекционист, научный сотрудник НИИ гриппа имени Смородинцева Оксана Станевич.

По словам специалиста, речь идет о женщине, которая непрерывно болела коронавирусом на протяжении 318 дней – ранее мы подробно рассказывали про этот случай.

- В ее организме все это время жил один и тот же вирус, - констатирует Оксана Станевич. – И не просто жил, но размножался и активно давал новые мутации. Одной из них стала мутация, в точности соответствующая той, которую в мае прошлого года обнаружили в Дании у норок, мелких пушных зверьков (после этого норок в стране принялись активно уничтожать, прим.ред.).То есть, два вируса на расстоянии нескольких тысяч километров друг от друга развивались независимо друг от друга, но похожим образом. Всего же новых мутаций SARS-CoV-2 в ее организме развилось более сорока за весь период, в течение которого она выделяла вирус.

При этом случай петербурженки, отмечает Оксана Станевич, не уникален. Длительное течение COVID-19 может наблюдаться у людей, чей иммунитет и организм в целом дополнительно ослаблены онкологематологическими заболеваниями – в частности, лимфомами, при которых поражаются лимфоузлы и костный мозг.

Напомним: по данным «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге», женщине, о которой идет речь, 47 лет, а коронавирусом она заразилась от соседки по палате во время химиотерапии.