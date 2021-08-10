Будет жить на 10 тысяч в месяц: Блогеру Хованскому заблокировали счета

Хованскому заблокировали счета и оставили на жизнь 10 тысяч в месяц. Фото: Артем КИЛЬКИН

Блогер Юрий Хованский, находящийся в СИЗО Петербурга по делу об оправдании терроризма, Теперь будет жить а 10 тысяч рублей в месяц. Он попал в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. В реестр его внес Росфинмониторинг.

- Хованский Юрий Михайлович 19.01.1990 года рождения. Город Никольск Пензенской области. Статус: действующий, - говорится на сайте ведомства.

Внесение физического или юридического лица в реестр означает автоматическое ограничение на использование банковских счетов. Причем это происходит еще даже до обвинительного приговора суда по делу о терроризме.

Согласно закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Росфинмониторинг не только будет отслеживать все денежные расчеты Хованского, но и не даст ему тратить более 10 тысяч рублей. Именно такую сумму внесенный в реестр человек может снимать со счета. И для этого могут потребоваться справки, которые трудно взять из СИЗО.

Такую же сумму Хованский может снять и на членов своей семьи, при условии, что они нуждаются в деньгах. А вот с продажей квартиры, которую блогер выставил за продажу за 45 миллионов рублей, могут быть проблемы.

Чем Хованский будет расплачиваться с адвокатами, тоже пока не ясно. С другой стороны, какие-то суммы «Хова» мог хранить наличными. А то, о чем не знает Росфинмониторинг, под его санкции не попадает.

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