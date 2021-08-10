В Санкт-Петербурге мужчины умирают от коронавируса почти вдвое чаще, чем женщины

Специалисты представили новые данные по смертности от коронавируса в Санкт-Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Северной столице новые вводные по смертности от COVID-19. На этот раз выяснилось, что чаще и тяжелее вирус бьет по сильному полу. К такому выводу пришли авторы нового исследования, в число которых вошли специалисты Европейского университета и НИИ гриппа имени Смородинцева.

Как рассказал «КП-Петербург» во вторник, 10 августа, директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Антон Барчук, за основу ученые взяли два показателя: официальную статистику летальных исходов и данные по избыточной смертности, которые регулярно публикует Росстат.

Мужчины гибнут от инфекции почти в два раза чаще, чем женщины - причем как молодые, так и пожилые. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Избыточная смертность более точно отражает общую картину, - отмечает Антон Барчук. – Потому что в официальную статистику включаются только те случаи, в которых COVID-19 стал непосредственной причиной гибели человека, и это именно так и было записано в свидетельстве о смерти. В то же время избыточная смертность охватывает более широкий пласт: она учитывает, например, тех, у кого из-за коронавируса развились фатальные осложнения, или тех, кто из-за перегруза системы здравоохранения вовремя не получил медицинскую помощь.

Анализировали, уточняет специалист, в основном взрослое население – от 18 лет и старше. При этом показатель смертности, рассчитанный учеными, составил 1,04 % - то есть, грубо говоря, от коронавируса в Петербурге с начала эпидемии умер один человек из ста заразившихся. При этом самая большая «смертельная нагрузка» пришлась на мужчин.

- Практически во всех возрастных группах – а всего их в нашем исследовании было шесть, от 19 и до 70+ лет – количество умерших мужчин практически в два раза превышает количество умерших женщин, - констатирует Антон Барчук. – Самый большой разброс – как раз в группе 70+. Летальность от коронавируса среди мужчин в ней составила 6,06 %, среди женщин - 4,27 %. То есть, если грубо округлить, на шесть умерших мужчин старше семидесяти лет приходилось четверо умерших женщин.

Единственный способ остановить эпидемию - вакцинация. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эта ситуация, отмечает эксперт, не уникальна: она наблюдается по всему миру. Точную причину такого расхождения специалисты пока не установили – есть лишь ряд гипотез, по каждой из которых идут активные обсуждения. Так, одна из версий гласит, что у мужчин с возрастом накапливается больше заболеваний, в том числе хронических – а потому заражение COVID-19 они переносят тяжелее женщин.

Напомним: условная «третья волна» эпидемии, начавшаяся в Петербурге этой весной, стала рекордной по смертности. До этого «Комсомолка» подробно рассказывала, почему так получилось. Если вкратце – дело в новой методике подсчета, более точной, чем предыдущие, и новом штамме SARS-CoV-2, способном приводить к более тяжелому течению болезни.

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