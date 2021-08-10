«Старая гвардия не тонет, я даже не простудился»: Как пенсионер из Ленобласти заблудился в лесу и сутки выживал под холодным ливнем

Поисковики нашли в лесу под Киришами пенсионера, плутавшего сутки под проливным дождем. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В Киришском районе Ленобласти волонтеры отряда «ЛизаАлерт» отыскали пенсионера Николая, заблудившегося в местном лесу, куда он отправился за грибами. К удивлению спасателей пропавший был бодр, весел и здоров, несмотря на тяжелое испытание, которое ему приготовила судьба. Мужчина провел ровно сутки в лесном массиве под непрекращающимся холодным ливнем. Николай признается, что пару раз бывал в этой местности под Киришами, но сейчас его, что называется, «черт повел». Он быстро понял, что нужно вернуться к машине за дождевиком, но заплутал.

Спасатели начали поиски с места, где пенсионер припарковал машину. Путь до мужчины был неблизок. Фото: vk.com/lizaalert_piter

- Вроде бы дорога должна быть здесь рядом – а нет ее. И связь отсутствует. Шел-шел, вышел к речушке какой-то – да что ж такое, никогда прежде я ее не видел. Потом какое-то поле, снова ручей… Стало понятно, что забрел не туда, – рассказал о путанице своим спасителям Николай.

Поняв, что в хаотичной ходьбе можно «двинуть кони», пенсионер сделал привал около 7 часов вечера. Вроде бы все сделал по уму – наломал еловых веток, достал бересты, но костер развести не удалось из-за дождя. Зажигалка промокла и отказалась работать.

- Ну ладно, думаю, сорок лет назад, в армии мне доводилось сушить одежду прямо на себе, и в этот раз как-нибудь справлюсь, – оптимистично говорит мужчина. – Поужинал костяникой и заячьей капустой – ничего, даже приятно, вкус из детства.

Найти пенсионера помогла находка с сиреной. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Пока не стемнело, пенсионер продолжал бродить по лесу. К счастью, дождь на время стал моросящий. Промокший насквозь Николай решил подремать, но сквозь сон услышал вой сирены. Оказалось, что это поисковики включили устройство, чтобы заблудившийся откликнулся. Пенсионер понял, что все время до этого шел в противоположную сторону.

- Пошел на шум, когда сирена смолкла, начал кричать, услышал голоса в ответ, а там уже меня нашли ваши. Спасибо всем! Сам бы я еще долго шел и неизвестно, куда зашел бы, – выражает благодарность волонтерам Николай. – За меня не переживайте. Старая гвардия не тонет. Я после этих суток в лесу даже не простудился. Ну ноги стер мокрыми сапогами, но это мелочи.

К слову, грибов пенсионер в итоге так толком и не нашел. Тем временем в поисковом отряде «ЛизаАлерт» рассказали, что в минувшем июле число пропавших в лесах Петербурга и Ленобласти сократилось вдвое. Статистика радует. Но волонтеры вновь и вновь просят не злоупотреблять прогулками по лесу и брать с собой целый набор вещей: заряженный телефон, внешний аккумулятор, теплую одежду ярких цветов, дождевик, запас лекарств, еды и воды, а также свисток.