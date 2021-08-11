На Ленинском проспекте автобус врезался в столб, есть пострадавшие

На Ленинском проспекте автобус протаранил столб. Фото: vk.com/spb_today

Рейсовый автобус врезался в столб на Ленинском проспекте. По словам очевидцев, которые сообщают о ДТП в соцсетях, водитель то ли уснул за рулем, то ли ему стало плохо. В результате пассажирская машина вильнула вправо и задела опору освещения.

- На Ленинском водитель уснул за рулем автобуса, есть пострадавшие, - пишут свидетели аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Другие очевидцы отмечают, что с водителем все было в порядке, а автобус подрезала легковушка.

Судя по опубликованным в соцсетях фото и видео, у автобуса сильно разбита передняя часть. На месте аварии работают инспекторы ГИБДД, спасатели и несколько бригад скорой помощи. По предварительным данным, пострадали семь человек. Данных о тяжести их состояния пока не поступало.

Напомним, что похожая авария произошла в Петербурге 27 мая. Тогда, также на Ленинском проспекте, автобус врезался в столб и завис на нем. Пострадавшими оказались пять человек.

ОБНОВЛЕНО:

- В 15:00 по неустановленной причине автобус маршрута 130 столкнулся с опорой на Ленинском проспекте. Автобус 2020 года выпуска, в технически исправном состоянии. Водитель прошел предрейсовый медосмотр, отклонений в состоянии не выявлено. ДТП произошло на первом часу его работы. Режим труда и отдыха водителя соблюден, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса». - По предварительной информации, пострадали семь пассажиров. Пострадавших с тяжелыми травмами нет. Иные детали устанавливаются.