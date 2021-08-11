Чуть-чуть не дошли Петербурга: Завершены поиски двух братьев, сбежавших из суда в Выборге после оглашения приговора

Полиция нашла двух братьев-беглецов, сбежавших из суда в Выборге. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Полиция поймала двух братьев-беглецов, 35-летнего Михаила и 40-летнего Николая, «упорхнувших» из суда в Выборге сразу после оглашения обвинительного приговора. Напомним, громкий побег произошел вечером 9 августа. Двоица отпросилась в туалет, а затем спрыгнула из окна на улицу. В тот момент за ними следили только судебные приставы, которые не стали заходить внутрь уборной.

В итоге братьям удалось скрытно пройти около 120 километров за два дня. Они почти добрались до Санкт-Петербурга, но попались на глаза полицейским Всеволожского района Ленобласти.

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- В кратчайшие сроки полицейские установили местонахождение беглецов и задержали их в микрорайоне Черная речка в городе Сертолово. В настоящее время они находятся в отделе полиции, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, но пока не уточняя, какая именно статья УК РФ грозит мужчинам.

И без побега братья уже заработали себе на колонию. Их осудили на 1 и 2,5 года лишения свободы в «строгаче» за бытовую драку и угрозу убийством. К слову, ранее оба уже имели судимости, младший попадался на краже и угоне, а старший на вымогательстве.

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